KV Mechelen-fans halen verhaal, Matthys moet gemoederen bedaren: “Shame on you!”

KV Mechelen staat (ondanks het ontslag van gisteren van Yannick Ferrera) sinds dinsdagavond laatste in het klassement in de Jupiler Pro League, en voor de harde kern van de Malinwa-supporters is de maat vol: na de 0-2 nederlaag tegen Lokeren kwamen enkele tientallen fans verhaal halen voor het spelershome van het AFAS Stadion, met gezangen als “Shame on you” wilden ze hun spelers op hun plichten wijzen. Ouwe getrouwe Tim Matthys moest naar buiten komen om spitsroeden te lopen en zo de gemoederen te bedaren.