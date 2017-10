Briek (6) krijgt de coolste rolstoel van ons land

Brugge - De kleine Briek Torresan (6) mocht gisteren zijn eigen gepersonaliseerde rolstoel afhalen op de Vives Hogeschool in Brugge. In het kader van het Go Baby Go-project stelden ze gisteren het eerste gepersonaliseerde elektrische speelgoedwagentje in België voor. Doel: kinderen met een mobiele beperking toch de mogelijkheid geven om de wereld te gaan verkennen. Daarvoor nemen studenten van verschillende richtingen – logopedie, ICT en ergotherapie – samen een 6-volt-wagentje onder handen.

“We hebben Briek eerst een tijd geobserveerd en konden daaruit afleiden op welke prikkels hij het best reageert”, zegt studente Chiara Goethals. “Hij is gek op muziek en daarom lieten we draadloze luidsprekers op zijn wagen plaatsen. Ook zorgden we ervoor dat de jongen via een knop op het stuur gas kan geven en installeerden we sensoren die hem automatisch doen stoppen bij een obstakel.”

Het project komt overgewaaid uit de VS. Jaarlijks willen ze zo’n 15 wagentjes maken waar geen enkele ouder voor moet betalen, dankzij geldinzamelingen.

Briek zelf trok zich er weinig van aan en scheurde met gierende banden weg. “Dit zorgt ervoor dat Briek zich verder kan ontwikkelen, en dat is fantastisch”, aldus zijn ouders.