Bodybuilder belde nog met moeder Maeylis (18) voor hij haar en haar grootouders vermoordde

Bodybuilder Alexander Dean (25) heeft met de moeder van zijn ex-vriendin gebeld, net voor hij Maïlys (18) en haar grootouders vermoordde. Erger nog: Maïlys moest onder bedreiging haar moeder geruststellen en zeggen dat er geen probleem was met haar ex-vriend. Dat bleek uit de reconstructie gisteren.

“Alles is oké mama.” Het zijn wellicht de laatste woorden van Maïlys Deschamps. Woorden aan haar moeder die ongerust opbelde vanuit haar vakantieoord in Frankrijk.

Op die bewuste 25ste juli kreeg de mama eerst een telefoontje vanop de gsm van haar dochter. Maïlys was thuis aangekomen na haar werk en had beweging gezien in het huis. Ze belde haar moeder die op haar beurt haar ouders verwittigde. Die kwamen ter plekke om samen met Maïlys het huis te controleren.

Ze troffen er de bodybuilder Alexander Dean aan, gewapend met een mes. Hij overmeesterde het trio. Ondertussen probeerde de ongeruste moeder vanuit Frankrijk haar dochter te bereiken op haar gsm. Omdat dat niet lukte, belde ze op het vaste nummer. Ze kreeg de stalkende ex van haar dochter aan de lijn. Er volgde een ijzingwekkend gesprek dat de moeder niet kon geruststellen. Ze eiste dat haar dochter aan de telefoon kwam. Dat gebeurde ook, wellicht onder bedreiging van het mes. Het meisje werd gedwongen haar moeder te vertellen dat alles in orde was.

Wat daarop volgde is gruwelijk. Maïlys en haar grootouders werden koelbloedig doodgestoken. Dean handelde wellicht in een vlaag van jaloezie. Hij had de dag voordien ook fotograaf Jeroen Verstraete (39) uit Sint-Amandsberg vermoord omdat die een fotosessie had gedaan met ­Maïlys. Hij kon niet verkroppen dat het meisje hem verlaten had.

Advocaten Kris Vincke en Jef Vermassen die opkomen voor de moeder en vader van Maïlys woonden samen met hun ­cliënten de reconstructie bij. Ze konden achteraf geen commentaar kwijt. “We hebben geheimhouding beloofd.”