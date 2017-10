Het verhaal van gefrustreerde Musonda bij Chelsea is nog niet voorbij: coach Conté wil hem houden

Voor Chelsea-coach ­Antonio Conte kan er voorlopig geen sprake zijn van een vertrek van ­Charly Musonda bij ­Chelsea. De 21-jarige Belg is gefrustreerd door een gebrek aan speelkansen en zijn ploegmaat Eden Hazard zei al dat het voor hem beter was speeltijd op te doen bij een andere club. Chelsea sloot aanvankelijk een verhuur in januari niet uit, maar Conte klaagt over een gebrek aan spelers en wil Musonda tot minstens het einde van dit seizoen bij de A-kern houden. Vanavond zou hij starten in de ­League Cup op Everton.

“Ik zie Charly als een groot talent die de ­mogelijkheid heeft een belangrijke speler voor Chelsea te worden”, zei Conte ­vorige week. “Als hij blijft werken, zal zijn kans wel ­komen.”

Musonda kwam al vier keer in actie dit seizoen, goed voor in totaal 125 minuten en één goal. Net als in de vorige ronde tegen Nottingham Forest een maand geleden (toen hij scoorde) mag Musonda vanavond in de League Cup tegen Everton wellicht nog eens starten.