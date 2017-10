Ook werklozen mogen onbelast bijverdienen

Vanaf volgend jaar kunnen ook werklozen tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. Dat komt omdat de regering in de regeling voor het bijklussen ook deel­economie heeft opgenomen waarbij iemand bijvoorbeeld karweitjes of verse maaltijden kan aanbieden. Zolang het via erkende platformen gebeurt, kan ieder die dat wil zijn diensten leveren. “Alle beperkingen om oneerlijke concurrentie te vermijden, worden overboord gekieperd”, zegt Unizo.

De regering werkte afgelopen weekend een regeling uit waarbij het vanaf 2018 mogelijk wordt om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen. De regeling geldt voor diensten van burger tot burger, zoals een kennis die u komt helpen in uw tuin. Ook de zogenaamde vrijetijdswerkers mogen onbelast tot 6.000 euro per jaar bijverdienen. Dat zijn bijvoorbeeld de sportcoaches in amateurclubs. Voor die beide categorieën is wel vereist dat ze daarnaast als werknemer minstens voor vier vijfde ergens aan de slag zijn, zelfstandige zijn of gepensioneerd. De regering heeft een duidelijke lijst afgebakend met wat kan en wat niet. Ze maakt zich sterk dat er op die manier geen concurrentie zal zijn voor professionele zelfstandigen die uiteraard wel belastingen betalen.

Alleen is er naast die regeling nog een derde pijler opgenomen: die van de deeleconomie. Dat zijn websites waarop particulieren hun diensten kunnen aanbieden aan anderen die daarnaar op zoek zijn. De meest voorkomende zijn hobbykoks die maaltijden aanbieden, chauffeurs die pakjes of passagiers meenemen en klusjesmannen of -vrouwen allerhande.

Om de Übers en de Airbnbs van deze wereld enigszins te reglementeren, bestaat er sinds dit jaar een regeling waarbij dergelijke platformen een erkenning kunnen aanvragen. De fiscale gunstmaatregel bedraagt dan ­10 procent, zolang de inkomsten onder de 5.000 euro blijven.

Die regeling gaat dus eind dit jaar al op de schop en wordt vervangen door de regeling op bijklussers. Maar aangezien het om uw diensten aan te bieden via die erkende deelplatformen geen vereiste is om werk te hebben of gepensioneerd te zijn, zullen dus ook werklozen, bovenop hun uitkering, jaarlijks onbelast 6.000 euro kunnen bijverdienen.

De baas beconcurreren

“Ze moeten natuurlijk wel een bijdrage betalen om zich te registreren op die deelplatformen”, reageert minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD). “En we zijn ervan overtuigd dat het voor werklozen die hier veelvuldig gebruik van maken ook een opstap kan zijn om zelfstandige te worden of een job te zoeken.”

Zelfstandigenorganisatie Unizo is vooral ontevreden dat de uitbreiding naar de deeleconomie “de deur wijd open zet voor oneerlijke concurrentie met zelfstandigen. Niet alleen door werklozen. Voor werknemers wordt het via dit systeem voordeliger om naast hun uren hun eigen werkgever concurrentie aan te doen dan overuren te kloppen. Omdat ze belastingvrij werken, kunnen ze veel voordeliger tarieven hanteren”, zegt Caroline Deiteren, sociaal adviseur bij Unizo.