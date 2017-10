Zoveel kost een sprookjeshuwelijk in Disneyland

Huwen er straks meer koppels voor Mickey Mouse dan voor de Kerk? Sinds Disneyland Paris in februari een weddingplanner in dienst heeft, ontving het pretpark gemiddeld twintig aanvragen per week. “Wij zijn nog relatief nieuw in het vak, in Amerika organiseren ze al 25 jaar Disney’s Fairy Tale Weddings”, zegt Isabelle de la Motte van Disneyland Paris in La Dernière Heure.