Waarom succesrecept van Stuivenberg tegen Anderlecht ook perfect kan werken tegen Club Brugge

Tegen alle verwachtingen in vond Genk-trainer Albert Stuivenberg een manier om het Anderlecht van Hein Vanhaezebrouck een halt toe te roepen. De Nederlander neutraliseerde het nut van de driemansdefensie, maakte de spelmakers op het middenveld nutteloos en maakte de toren voorin onzichtbaar. Zelf opbouwend voetballen lukte niet, maar het vertoonde toch allemaal verrassend veel gelijkenissen met hoe Antwerp Club Brugge bijna een hak zette. “Ik wil tegen Genk opnieuw ons eigen voetbal zien”, baalde Ivan Leko na de fysieke slag tegen The Great Old. Drie tactische vondsten van Stuivenberg die maken dat dat niet zo makkelijk zal lukken.