Rode Duivel traint mee bij Standard, Limbombe meteen weer in basis bij Club

Ivan Leko heeft zijn vaste elftal beet: de coach van Club Brugge brengt voor de topper in Genk meteen Anthony Limbombe weer in de basis. De slechte start van KV Mechelen doet intussen het slechtste vermoeden, en bij Standard begroeten ze tegenwoordig weer een Rode Duivel op training. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Antwerp met N’Diaye tegen Standard?

De Antwerp-beloften versloegen KV Mechelen met 4-2. De Deurnese goals kwamen van Limbombe en Stojanovic, die elk twee doelpunten voor hun rekening namen. Samen met Buta, Achter, Debaty, Randriambolona en Ghandri werkten dus ook Stojanovic en Limbombe louter de recuperatietraining af. Ofusehene, Arslanagic en N’Diaye werkten individueel. Dat eerste duo blijft zeker out, wat betreft N’Diaye wordt het afwachten. Mogelijk speelt de Malinees tegen Standard, zeker omdat hij een van de weinigen is die op de rechtsachter kan spelen. Als Bölöni tenminste weer voor vier man achterin zou kiezen.

Ciman mag meetrainen bij Standard

Voor Rode Duivels ­Laurent Ciman bij het ­Canadese Montreal Impact en Axel Witsel bij het ­Chinese Tianjin Quanjian zit hun competitie er al op of toch bijna op. Met het WK in zicht kan het duo zich niet permitteren om nu drie maanden stil te liggen. Witsel gaat het ­oplossen door na de interlands met de Rode Duivels in november eerst even vakantie te nemen, maar dan aan de slag te gaan met een individuele physical coach. Meestal doet hij dat bij Mario ­Innaurato, de gewezen physical coach van de ­nationale ploeg. Laurent Ciman vroeg dan weer aan zijn ex-ploeg Standard of hij er kan meetrainen om zijn conditie te onderhouden. De Rouches hebben daar positief op geantwoord.

Vanzeir krijgt voorkeur op Benson

Voor de derde keer dit seizoen maakt Dante Vanzeir (19) deel uit van de selectie bij RC Genk. Hij krijgt de voorkeur op Benson. “Ik heb gekozen voor een spits. Vanzeir presteert sterk bij de beloften, dat heeft hij maandag nog getoond tegen Sint-Truiden. Daarvoor wordt hij beloond”, aldus Stuivenberg. Karelis heeft er een goeie week opzitten. Stuivenberg: “Hij speelde in acht dagen drie wedstrijden met de beloften. Zijn knie reageerde daar prima op, maar hij heeft tien maanden geen wedstrijden meer op niveau gespeeld, dan mag je niets forceren.” Genk plant zijn winterstage dit seizoen in Benidorm van 5 tot 12 januari 2018.

Limbombe meteen weer in Brugse basis

Weinig wijzigingen bij Club Brugge. Benoît Poulain (schouder) en Jordy Clasie (knie) zijn nog steeds buiten strijd met blessures, maar Anthony Limbombe keert wel terug uit schorsing. Hij neemt normaal zijn plaats op links opnieuw in ten koste van Laurens De Bock.

Blauw-zwart pakte in zijn laatste vijf verplaatsingen naar de Luminus Arena een zeer schamele één op vijftien, maar dat baart trainer Ivan Leko geen zorgen. “We hadden ook zo’n geschiedenis op bezoek bij Zulte Waregem en Kortrijk, maar die matchen hebben we gewoon gewonnen. Ik verwacht wel een moeilijke wedstrijd, maar ik hoop dat ik opnieuw een ploeg met honger, ambitie en winnaarsmentaliteit te zien zal krijgen.”

Acheampong zeker tot eind 2017 in China

Nog twee weken en de competitie in China zit erop. Frank Acheampong behoedde zijn team ­Tianjin Teda voor degradatie met enkele heel belangrijke goals. De vraag is waar de toekomst van de Ghanees straks ligt, want ­Tianjin huurt hem van ­Anderlecht met een aankoopoptie. Een terugkeer naar RSCA voor 31 december is alleszins uitgesloten. ­Tianjin heeft ook tot dan bedenktijd om de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro te lichten. Zijn entourage sluit een verlengd verblijf in China zeker niet meer uit, want “hij voelt zich daar gelukkig”.

Derijck begint met twee weken rust

Timothy Derijck behoorde al niet tot de wedstrijdselectie van Zulte Waregem voor de match op Anderlecht en nu is ook geweten waarom. Gisteravond ging de centrale verdediger op bezoek in Antwerpen bij een specialist voor de hinder aan zijn knie. Daar werd vastgesteld dat er wat vocht in de rechterknie zit. De revalidatie begint met twee weken rust. Het gaat om dezelfde knie waaraan Derijck vorig seizoen is geopereerd aan de meniscus. In het beste geval is Derijck weer fit na de interlandbreak om in eigen huis tegen RC Genk te hervatten op zondag 19 november.

Angban test vandaag of hij fit raakt

Opmerkelijk: Victorien Angban zit in de selectie voor de wedstrijd van Waasland-Beverenvanavond tegen Kortrijk. De Ivoriaanse middenvelder liep zondag een verrekking aan de lies op, maar die blessure lijkt mee te vallen. Vandaag wordt bekeken of hij fit raakt. Indien niet komt Jens Cools in de ploeg. Rudy Camacho keert terug in de basis na een speeldag schorsing, Caufriez verdwijnt wellicht opnieuw naar de bank. Floriano Vanzo en Laurent Jans werkten gisteren individueel enkele loopoefeningen af op het oefenveld.

Kagelmacher en Ouali niet in selectie

Bij KV Kortrijk blijft de blessurelast groeien. Kagelmacher zit ook deze week niet in de selectie. Op training had hij weer last van zijn bovenbeen. De Uruguayaan was net terug fit na een scheur in de quadriceps. Volgens Anastasiou speelt de verdediger met schrik omdat het de eerste keer is dat hij zo’n spierblessure heeft. Ook Ouali zit niet in de selectie. De spits viel in tegen Gent, maar had deze week op training last aan de rug door die match. Hij zit uit voorzorg niet in de selectie. Stojanovic is er ook nog niet bij, maar de Serviër reageerde goed op de inspuiting in zijn rug en zijn revalidatie gaat de goede kant op.

Teixeira twijfelachtig voor Moeskroen

Uit voorzorg werkte-verdedigergisteren slechts een gedeelte van de veldtraining af. De Portugees kampte nog met naweeën van de ontmoeting met KV Oostende en blijft twijfelachtig voor Moeskroen.entrainden verder individueel.

Laatste plaats na 12 speeldagen: geleden van 2000

De rode lantaarn in eerste klasse na 12 speeldagen: voor KV Mechelen was het 17 jaar geleden dat ze dat nog eens meemaakten. Ook in het seizoen 2000-2001 bengelde KV na 12 wedstrijden helemaal onderaan het klassement met vijf punten. KV zou de slechte start niet meer kunnen rechttrekken en eindigde de competitie ook als laatste. Ook in 2007-2008, het eerste seizoen na de terugkeer in eerste klasse, telde KV na 12 competitieduels slechts 8 punten, maar eindigde het nog als 13de met een ruime voorsprong op hekken­sluiter Brussels.

Esiti geschorst tegen Charleroi

Anderson Esiti verscheen onder Yves Vanderhaeghe al drie keer aan de aftrap bij AA Gent, maar vrijdag tegen Charleroi zal de Gentse coach geen beroep kunnen doen op de Nigeriaanse middenvelder. Esiti slikte tegen Eupen zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus automatisch geelgeschorst.