Republikeinen starten onderzoeken naar Obama en Clinton

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn de Republikeinen dinsdag twee onderzoeken gestart naar president Donald Trumps voorganger Barack Obama en uitdager bij de verkiezingen Hillary Clinton. Daarmee gaan ze formeel aan het werk met beschuldigingen die Trump al uitte tijdens de campagne.

Volgens de Democraten dienen de onderzoeken alleen “om de aandacht af te leiden” van de onderzoeken naar Russische inmenging bij de verkiezingen.

Concreet zal de Toezichtscommissie van het lagerhuis van het Congres telkens in samenwerking met een andere commissie een onderzoek voeren naar twee aparte incidenten. Het eerste onderzoek spitst zich toe op de manier waarop de FBI vorig jaar tijdens de presidentsverkiezingen het onderzoek naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton heeft gevoerd. Het andere gaat over een uraniumdeal die Clinton als minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Obama goedkeurde.

Het onderzoek naar Clintons e-mails wordt gevoerd in samenwerking met de Justitiecommissie en focust onder meer op voormalig FBI-directeur James Comey. Zo vragen de Republikeinen zich af waarom Comey meteen bekendmaakte dat er een onderzoek liep naar Clinton, terwijl het maanden duurde voor een gelijkaardige aankondiging werd gedaan bij het onderzoek naar Trump. Daarnaast zullen ze de tijdlijn van het e-mailonderzoek gedetailleerd bekijken en nagaan waarom bepaalde beslissingen en mededelingen op bepaalde tijdstippen gemaakt werden en hoe de rapportage aan het Congres verliep.

Rosatom

In samenwerking met de Inlichtingencommissie wordt dan weer een deal die in 2010 onder de Obama-regering werd afgesloten onder de loep genomen. Clinton liet daarbij als buitenlandminister de overname van Uranium One - een van de grootste Amerikaanse uraniummijnbouwers - door het Russische staatsbedrijf Rosatom passeren. Daardoor zou Moskou de controle hebben gekregen over 20 procent van de Amerikaanse uraniumcapaciteit. Volgens voorzitter Devin Nunes bekijkt de Inlichtingencommissie al langer de zaak, maar besloot ze nu officieel een onderzoek te starten “in het licht van nieuwe bewijzen”.

De Democraten doen de onderzoeken af als een “fishing expedition” - een breed onderzoek om informatie bloot te leggen zonder dat er concrete aanwijzingen zijn - bedoeld om “de aandacht af te leiden” van het onderzoek dat momenteel wordt gevoerd naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar.