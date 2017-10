Kroonprins Saudi-Arabië: “Ik beloof mijn land terug te brengen naar gematigde islam”

Mohammed bin Salman (32), de kroonprins van Saudi-Arabië, zweert dat hij zijn land terug zal brengen naar een “gematigde islam”. Hij vraagt globale steun om het conservatieve koninkrijk te transformeren in een open maatschappij.

In een interview met de Britse krant The Guardian zegt de Saudische kroonprins dat de ultraconservatieve staat niet zichzelf is geweest de laatste dertig jaar. Volgens hem is dat de schuld van strikte doctrines die de maatschappij hebben geregeerd in een krampachtige reactie op de revolutie van Iran, waarop leiders niet wisten hoe te reageren.

“Wij zijn een G20-land. Een van de grootste economieën in de wereld. We zijn het centrum van drie continenten. Saudi-Arabië beter maken, betekent de regio helpen en de wereld veranderen. Dus dat is wat we proberen te doen. En we hopen dat we de steun krijgen van iedereen.”

Op een economisch forum in Riyadh had hij dinsdag al gezegd: “We willen weer een normaal leven. Een leven waarin onze religie zich vertaalt in tolerantie, in onze tradities van vriendelijkheid. We gaan simpelweg terug naar een gematigde islam die open is naar de wereld en alle religies. Zeventig procent van de Saudi’s zijn jonger dan dertig. We gaan geen dertig jaar van ons leven verspillen aan destructieve gedachten. We gaan ze nu meteen vernietigen.”

Tijdens het economisch forum stelde de prins ook een ambitieus plan voor een nieuwe economische zone voor.

De uitspraken en plannen kaderen in een reeks hervormingen die de prins sinds zijn aanstelling op 21 juni doorvoert in het koninkrijk dat er de laatste decennia van wordt beschuldigd een extremistische vorm van de islam te promoten. Zo mogen vrouwen er sinds kort met de auto rijden.

De kroonprins plant een hervormingsprogramma van vijftien jaar dat zowat alle aspecten van het leven in Saudi-Arabië moet veranderen. Centraal daarin is het breken van de band tussen extreme geestelijken en het koningshuis.