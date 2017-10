Instagramster laat tattoo zetten bij haar kat en iedereen reageert razend

Elena Ivanickaya, een Oekraïense fitnessfreak en wannabe Instagramster, heeft zich de woede van haar volgers op de hals gehaald. De jonge vrouw liet een tattoo zetten bij haar kat opdat het beestje “er even glamoureus zou bijlopen als zijzelf”.

Elena liet bij haar kat op de borst een afbeelding tatoeëren van een gevleugelde Anubis, een Egyptische god met de beeltenis van een jakhals. Op een foto is te zien hoe het arme, verdoofde dier vast wordt gehouden terwijl de tatoeëerder zijn werk doet.

Wat de blondine waarschijnlijk niet had zien aankomen: de furieuze reacties van haar volgers, die haar beschuldigden van dierenmishandeling.

“Je mag toch niet zomaar mishandelen wie zwakker is dan jij”, reageert iemand. “Het is geen speelgoed, het is een levend wezen. Zelf heeft ze geen tattoo op haar borst laten zetten.”

“Het zou beter zijn op haar voorhoofd het woord ‘IDIOOT’ te tatoeëren,” stelt iemand anders voor, “en haar vinger te breken omdat ze een weerloos dier heeft mishandeld. Arme poes.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Instagram

Zelf zag de jonge Oekraïense het probleem niet echt. Ze reageerde door te zeggen dat ze haar kat extreem verwent en dat het beestje een beter leven leidt dan de klagers zelf: “Misschien vinden jullie het de hel, maar hij voelt zich helemaal goed in zijn vel. Hij is niet gecastreerd en dat zal ik ook nooit bij hem laten doen. Dat zou pas marteling zijn. Ik heb het bij de dierenarts gecheckt voordat ik hem een tattoo liet zetten en zij vonden het oké.”

Wie het in elk geval niet oké vindt: de grootste dierenrechtenorganisatie van Oekraïne. “De eigenares van de kat dacht dat het leuk zou zijn om haar huisdier een tattoo te geven”, zegt UAnimals in een reactie. “Helaas heeft ze haar kat zo de ergste uren van haar leven bezorgd. Het is bijna onmogelijk om naar die foto’s te blijven kijken.”

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een zaak zal geopend worden als blijkt dat het dier effectief mishandeld werd.