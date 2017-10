'Thuis'-actrice stelt nieuwe liefde in haar leven voor

Alles lijkt erop dat Moora Vander Veken (25) opnieuw stapelverliefd is. De actrice, die in 'Thuis' de rol van Olivia op zich neemt, stelde haar nieuwe vriend Bram voor tijdens een filmpremière.

Op haar Instagram is er niet echt een spoor te bekennen van de nieuwe liefde in het leven van Moora Vander Veken, maar ze nam haar vriend Bram wel mee naar de première van ‘Helden Boven Alles’. Dat ze wel degelijk een koppel zijn, werd duidelijk toen ze hand in hand het cinemacomplex kwamen binnengewandeld.

De 'Thuis'-actrice was drie jaar lang single en vormde voordien een koppel met acteur Soy Kroon die ze tegen het lijf liep toen ze allebei bij Studio 100 aan de slag waren. In 2014 kwam echter een einde aan dat liefdessprookje. Kroon vormt ondertussen al meer dan een jaar een stelletje met Holly Brood, de dochter van Herman Brood.

“Of liefde het enige is wat ik mis in mijn leven?”, zei Moora Vander Veken vorig jaar nog tijdens een interview met Het Nieuwsblad. “Ik denk van wel. Het grappige is dat ik het ook wel de max vind om gekwetst te worden. Ik hou daar van, eens goed liefdesverdriet hebben." Zou dat nu nog zo zijn?