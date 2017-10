Na Weinstein komt Toback: al meer dan 200 vrouwen biechten misbruik door regisseur op

Het seksschandaal in Hollywood lijkt nog lang niet ten einde. Na Harvey Weinstein staat nu ook James Toback (72) in het oog van de storm. Al meer dan 200 vrouwen zeggen dat de regisseur grensoverschrijdend gedrag vertoonde in hun nabijheid.

James Toback hield er volgens Los Angeles Times, dat het nieuws naar buiten bracht, een duidelijke strategie op na. Hij benaderde willekeurige jonge vrouwen op straat, in het park of op restaurant in Manhatten en stelde zich op steeds dezelfde manier voor. “Hallo, ik ben James Toback. Ik regisseer films. Heb je ooit Black and White of Two Girls and a Guy gezien?”

Na nog wat meer opscheppen, onder meer over zijn Oscarnominatie voor Bugsy, nam hij hen mee naar een hotelkamer of een andere privéruimte om elkaar beter te leren kennen. Daar stelde hij hen steeds seksueler getinte vragen en zou hij zelfs gemasturbeerd hebben in hun nabijheid.

38 vrouwen gaven dergelijke feiten toe aan de journalisten van LA Times en dienden een klacht in bij de politie. Maar sinds het artikel hebben nog 193 vrouwen de krant gecontacteerd om te vertellen dat ze hetzelfde meegemaakt hebben met Toback.

Terri Conn. Foto: Photo News

Zo biechtte actrice Chantal Cousineau op dat Toback ooit gemasturbeerd heeft terwijl hij keek naar hoe zij haar monoloog repeteerde. Ze was toen 19 jaar. Ook Terri Conn herinnert zich dat ze op haar 23ste benaderd werd door Toback, die haar meenam naar een park. Daar zou hij geknield hebben en tegen haar been geschuurd hebben. “Ik wist niet wat ik moest doen”, aldus de actrice. “Ik was geschokt. Ik dacht dat het alleen maar erger zou worden als ik me zou verzetten.”

In 1987, toen zangeres Louise Post nog studeerde, viel het oog van Toback op haar. “Hij vertelde me dat hij niets liever wilde dan masturberen terwijl hij in mijn ogen keek.” Ze ging met hem mee naar zijn kamer en noemt dat “het meest schaamtevolle dat ze de voorbije 30 jaar gedaan heeft”.

Ook Echo Danon viel in de jaren 90 ten prooi aan de regisseur toen ze acteerde in zijn film Black and White. Hij kwam haar trailer op de set binnen en raakte haar heupen aan. “Als je nu in mijn ogen kijkt en in mijn tepels knijpt, kom ik klaar in mijn broek”, zei hij haar.

Lang gezwegen

Opvallend is dat, net als bij Harvey Weinstein, de slachtoffers jarenlang zwegen over het onderwerp. “Onder elkaar hadden we het er wel over”, zegt actrice en docente Karen Sklair in The Guardian. “Als iemand vertelt dat ze aangerand werd door een vieze regisseur, zeiden we: Oh nee, je bent ge-Tobackt.”

De regisseur zelf ontkent de beschuldigingen voorlopig. Hij zegt medisch niet in staat te zijn geweest en de vrouwen nooit ontmoet te hebben.