Stelen je collega’s altijd je lunch uit de koelkast? Deze professor heeft een oplossing

Eenmaal aan de koelkast aangekomen en weer je potje krabsalade of fles melk niet terugvinden? De kans is groot dat het niet aan je verstrooidheid ligt, maar dat je collega er al dan niet bewust mee aan de haal is gegaan. Een professor in de economie heeft daar enkele oplossingen voor bedacht gebaseerd op speltheorie, een tak van de wiskunde waarin het nemen van beslissingen centraal staat.

Rond 11.30 uur al zitten uitkijken naar een fris glas melk of dat ene boterhammetje met charcuterie en dan tot de constatatie komen dat jouw spullen niet langer in de koelkast terug te vinden zijn. Het is ongetwijfeld iets wat heel wat mensen op de werkvloer regelmatig eens overkomt. Professor in de economie Robert Hoffman heeft echter met behulp van speltheorie drie regels opgesteld die je kunnen helpen te voorkomen dat een van je collega's er weer met je lunch vandoorgaat. Die verklapte hij in een interview met ABC.

Doe alsof jij de baas bent

Schrijf op de fles melk of je broodtrommel de naam van de baas. Volgens Hoffman zal dit zelfs de meest gewiekste dieven een halt toeroepen. De meeste werknemers zullen, als ze tenminste respect hebben voor hun baas en hun job, het met geen vinger durven aanraken. Er zit alleen één klein addertje onder het gras: als je collega's de truc doorhebben en hetzelfde beginnen te doen, werkt het niet langer.

Versla ze met eenzelfde spelletje

Je kunt zelf de afvoerkanalen afsnijden en vervolgens op eigen houtje spullen uit de koelkast beginnen te stelen. Het is volgens Hoffman een voorbeeld van 'prisoner's dilemma', een begrip uit de speltheorie. Alleen heeft deze tactiek maar een beperkte houdbaarheidsdatum. "Als je het prisoner's dilemma toepast op deze situatie, hangt het volledig af van je andere collega. Als die plots geen melk meer koopt, zijn jullie allebei de pineut", zegt Hoffman.

Maak een schema op

Je kunt ook gewoon bijvoorbeeld een melkschema opstellen. Ook hier komt speltheorie bij kijken, de 'tokens', zijnde de melk in dit geval, worden dan gelijkmatig verdeeld over de spelers. Dit werkt het best als iedereen zijn steentje bijdraagt, maar dat is niet altijd het geval. "Door in de gaten te houden wat anderen doen en elkaar soms te straffen, kan er een goede samenwerking op poten gezet worden", meent Hoffman.