Beer geopereerd aan tong… van drie kilo

Dierenartsen hebben in Myanmar een Aziatische zwarte beer geopereerd die een wel heel opmerkelijke aandoening had: een enorme tong van maar liefst drie kilo. “Zoiets heb ik nog nooit gezien.”

Monniken in Myanmar redden een tijd geleden een beer van smokkelaars die het dier bij zijn moeder hadden weggehaald. De monniken merkten meteen op dat er iets scheelde met het beest dat de naam Nyan htoo kreeg: hij had een reusachtige tong die maar liefst drie kilo woog. Het gevaarte hinderde Nyan htoo enorm. Hij kon door de tong, die voortdurend over de grond sleepte, nauwelijks eten of zich voortbewegen.

De monniken gingen naar een lokale dierenarts, die besloot Nyan htoo met spoed te opereren om de tong te verwijderen. Aangezien het een moeilijke operatie beloofde te worden, contacteerde hij een bevriende Britse collega, Heather Bacon. “Ik werk al ruim tien jaar met beren, maar dit heb ik nog nooit gezien”, reageerde Bacon bij The Guardian. “Het is wonderbaarlijk.”

Nyan htoo's tongue was so big that it dragged on the ground.



It's now been removed.https://t.co/rvFbjuXHRP pic.twitter.com/AE8YqXomFC — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) 23 oktober 2017

“Een tong van drie kilo is niet normaal en dat zet veel druk op zijn kaak en hoofd”, legde de Britse dierenarts verder uit. “Hij kon zijn mond niet sluiten. Aangezien de tong constant over de grond sleepte, was het ook vanuit hygiënisch oogpunt zeer onprettig.”

De operatie duurde ruim vier uur. De artsen zagen het verwijderen van de tong als enige optie. Na een eerdere operatie, waarbij een gedeelte van de tong werd weggehaald, groeide het orgaan weer tot enorme proporties. “Nu kan hij zijn mond weer sluiten en voedsel kauwen. Waarschijnlijk duurt het een tijdje voordat hij zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie, want hij heeft dit natuurlijk nog nooit meegemaakt.”

De oorzaak van de groeiende tong is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een aangeboren afwijking of een parasitaire infectie die wordt overgedragen door muggen.