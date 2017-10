Met Buffon stopt een legende: maar is hij ook de beste doelman aller tijden? Stem hier!

Het einde van een tijdperk nadert: Gianluigi Buffon, de legendarische doelman van Juventus Turijn en het Italiaanse elftal bevestigde dinsdag dat hij na dit seizoen een punt achter zijn carrière zet. Dat deed de 40-jarige Italiaan een dag nadat hij op The Best FIFA Football Awards in Londen nog de trofee voor ‘s werelds beste doelman mocht ontvangen. Voor velen is Buffon de beste doelman aller tijden, maar niet voor iedereen. Wij selecteerden een lijst van legendarische doelmannen: wie is volgens u de beste doelman aller tijden? Aan u de keuze!