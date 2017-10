Kapiteins Bayern München vallen als vliegen: is Arjen Robben de volgende die geblesseerd afhaakt?

Voetbalminnend Duitsland is in de ban van een wel heel bizar verhaal. Wie de kapiteinsband draagt bij Bayern München, valt geblesseerd uit. Is Arjen Robben het volgende slachtoffer van de Kapitänsfluch?

Rust er een vloek op de aanvoerdersband van Bayern München? Die vraag stellen ze zich tegenwoordig luidop in Beieren en omstreken. Eerst was er doelman Manuel Neuer die met een voetblessure naar de kant moest. Franck Ribery nam het kleinood over maar ook hij viel vrijwel meteen uit met een knieblessure. Waarna het de beurt was aan Thomas Müller om de rol van kapitein op te nemen. Hij moest vorige week de training staken als gevolg van pijnlijke hamstrings en staat ook enkele weken aan de kant.

Drie kapiteins, drie keer geblesseerd. Te veel om toeval te zijn, vrezen sommige fans. Als klap op de vuurpijl heeft men de Nederlander Arjen Robben tot aanvoerder gebombardeerd. Robben heeft zijn koosnaampje ‘de man van glas’ niet gestolen. Briljant maar broos, vaker geblesseerd dan fit. Dat uitgerekend hij nu de kapiteinsband om de arm krijgt, staat voor veel fans gelijk aan het onheil over zich afroepen.