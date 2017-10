Niet De Bruyne maar deze schattige eekhoorn was de grote ster bij Manchester City

Nee, het was niet het grote Manchester City dat dinsdag aantrad in de League Cup. Tegen tweedeklasser Wolverhampton Wanderers viel er weinig te beleven en na 120 minuten stond de 0-0 nog op het bord. Kevin De Bruyne viel in maar buiten de eerste strafschop in de strafschopreeks kon ook hij deze keer niet schitteren. Die rol was deze keer weggelegd voor… een eekhoorn.

De eekhoorn zorgde nog voor de wedstrijd voor het nodige vertier bij de fans, zeker omdat hij koppig weigerde zomaar het veld te verlaten. Uiteindelijk kon één van de terreinverzorgers het beestje dan toch naar veiligere oorden verhuizen.

City Have just Signed a Squirrel pic.twitter.com/X1jEXsTYFy — AlwaysRed2017 (@GazAlwaysRED) 25 oktober 2017

Has the Man City squirrel got its own Twitter account yet?? #mcfcvswwfc pic.twitter.com/CIlZKrN7G8 — Dazed and Confused (@InMyTree_85) 25 oktober 2017

They’ve done an expert job getting that squirrel off the pitch pic.twitter.com/UBKf65tKgp — Sam Lee (@Sammy_Goal) 24 oktober 2017

Foto: Daily Mail