Hoe Anne Frank tot een gigantische rel in het Italiaanse voetbal heeft geleid

Italië schaamt zich dood, sinds supporters van voetbalclub SS Lazio zondag een foto van Anne Frank misbruikten om hun aartsrivalen van AS Roma te schofferen. De Italiaanse kranten reageerden collectief met de boodschap ‘we zijn allemaal Anne Frank’ en een fotoreeks van het joodse meisje in de shirts van de grootste clubs van de Serie A. Als boetedoening speelt Lazio op Bologna in truitjes met de beeltenis van Anne Frank.