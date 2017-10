Met deze hapklare griezelsnacks kun je uitpakken op Halloween

Lange vingers om op te peuzelen of een taart waar het bloed vanaf druipt, tijdens Halloween op 31 oktober kan en mag het allemaal op het mysterieuze menu staan. Hoe bloederiger het er aan toegaat, hoe beter. Lekker snacks en snoepjes zijn die dag nooit ver weg. Of het nu om kinderen gaat die 'trick or treat' schreeuwen eenmaal je de deur opendoet of om lekkers voor bij de horrorfilm. Deze griezelige recepten hebben we in elk geval voor je in petto.

Mummieworstjes met mayo-mosterddip

Ingrediënten:

10 knackworsten

1 pakje kruimeldeeg

2 el Hellmann’s mayonaise

2 el Dijon mosterd

snoepoogjes

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200°C. Leg het kruimeldeeg op een met bloem bestrooid werkblad. Snij het deeg in reepjes (tip: gebruik een pizzasnijder). Gebruik een scherp mesje om het ene uiteinde van het worstje eraf te snijden. Wikkel een stukje deeg als een tulband om het andere uiteinde. Snij armen en benen in het onderste deel van het worstje en wikkel ook hierrond een stukje deeg. Herhaal met de andere worstjes en leg ze op met bakpapier beklede bakplaat.

Bak 15 minuten of tot het deeg gaar en goudbruid is. Mix de mayonaise en mosterd en serveer samen met de mummieworstjes.

Horror halloweencake (via Allerhande)

Ingrediënten:

200 g zachte roomboter

50 ml koolzaadolie

250 g fijne kristalsuiker

5 eieren

1 citroen (schoongeboend)

250 g bloem (+ 1 el extra om te bestuiven)

1 tl bakpoeder

1 el gemalen kaneel

2 el aardappelzetmeel

125 g crème fraîche

16 g vanillesuiker

250 g mascarpone

200 g poedersuiker

1 el rode kleurstof

2 tl aceto balsamico di Modena

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 170 °C. Doe de boter en olie in een ruime kom en voeg de suiker en een mespunt zout toe. Klop met een mixer in 5 minuten wit en luchtig. Voeg een voor een de eieren toe. Voeg pas het volgende ei toe als het vorige helemaal is opgenomen. Rasp de gele schil van de citroen en pers de vrucht uit. Voeg het rasp en 2 el sap (per cake) toe aan het beslag. Zeef de bloem, bakpoeder, kaneel en zetmeel boven het beslag en spatel erdoor. Voeg de crème fraîche toe. Bestuif de cakevorm met de extra bloem. Schep het beslag erin en bak de cake in ca. 55 minuten goudbruin en gaar.

Neem de cake uit de oven en laat 15 minuten afkoelen op een rooster. Stort uit de vorm op een platte schaal, maar doe de vorm dan weer op de omgedraaide cake zodat deze niet uitdroogt. Laat in 3 uur verder afkoelen. Meng de vanillesuiker door de mascarpone. Bestrijk hier rondom de omgedraaide cake mee. Meng de poedersuiker met de kleurstof, aceto balsamico en 1 à 2 el koud water (per cake) tot een glad glazuur. Schenk over de cake, zorg dat het er aan alle kanten vanaf druipt. Serveer de cake met een groot mes middenin.

Griezelige pommes d'amour (via Delhaize)

Ingrediënten (voor vier appelen):

4 rode appelen

300 g suiker

2 dl water

3 buisjes rode kleurstof

1/4 buisje gele kleurstof

1/3 buisje blauwe kleurstof

4 takken of satéstokjes

Bereidingswijze:

Maak een stroop: verhit het water en de suiker op een hoog vuur. Laat 15 min koken. Als de suiker verkleurt, voeg dan een beetje water toe. Als de belletjes kleiner en kleiner worden, is de stroop klaar. Voeg de kleurstof toe: meng de rode buisjes en enkele druppels blauw en geel zodat je een paarsachtige kleur krijgt.

Steek het stokje op de plaats waar het steeltje zat en dompel onder in de stroop. Houd de stroop intussen warm zodat ze niet stolt. Zet de appelen op een vel bakpapier en overgiet nog eens met de rest van de stroop, die je er met een warme lepel oplepelt.

Laat de appelen minstens 1 u afkoelen op kamertemperatuur zodat de stroop hard wordt.

Enge heksenvingerkoekjes (via Smulweb)

Ingrediënten (voor 10 personen):

225 gr boter (op kamertemperatuur)

125 gr suiker (witte basterdsuiker)

1 ei

1 theelepel kardemompoeder

1 zakje vanille-suiker

350 gr bloem

1 tl bakpoeder

1 tl zout

100 gr hele amandelen

1 tube rood decoratieglazuur

Bereidingswijze:

Doe de zachte boter, de suiker, het ei, het kardemompoeder en het zakje vanillesuiker in een beslagkom. Mix het geheel door elkaar tot een zachte massa. Voeg geleidelijk de bloem, het bakpoeder en de zout toe. Blijf intussen mixen tot het een mooi beslag is geworden. Laat het beslag daarna 20 tot 30 minuten afkoelen in de koelkast.



Verwarm de oven op 160 graden. Vet 2 bakplaten in met wat boter.

Haal het deeg in kleine porties uit de koelkast en verdeel dit ter grootte van 'theelepels' over vetvrij bakpapier. Met het papier kun je dunne vingers vormen van het deeg.



Druk in alle vingers in 1 uiteinde een amandel. Dit wordt de nagel. Het uiteinde en halverwege een beetje samendrukken om knoken te vormen. Je kan ook met een scherp mes sneetjes maken om ze meer op vingers te laten lijken. De gevormde koekjes verdeel je vervolgens over de ingevette bakplaten. Bak de koekjes ca. 20-25 minuten in de voorverwarmde oven tot ze licht goudkleurig zijn. Haal uit de oven en laat kort afkoelen. Haal vervolgens de amandel uit ieder uiteinde en smeer een beetje rood glazuur in de holte. Druk daarna de amandel weer in de holte. Als finishing touch besmeer je het 'uiteinde' van iedere vinger nog even met wat rood glazuur.

Huiveringwekkende halloweendrank (via Allrecipes)

Ingrediënten (voor 16 porties):

Voor de bevroren hand

8 blaadjes gelatine

600 ml water

Voor de gembersiroop

125 ml water

100 gr suiker

50 gr geschilde en in plakjes gesneden gember

2 kaneelstokjes

5 hele kruidnagels

Voor de drank

2 liter gekoeld donkergekleurd sap, zoals granaatappel-, cranberry- of blauwe druivensap

2 liter bruiswater, gekoeld

Bereidingswijze:

Voor de bevroren hand:

Bereid de bevroren hand ten minste één dag van tevoren voor. Spoel de wegwerphandschoen van binnen en buiten goed af en draai binnenstebuiten. Zet apart.

Week de gelatineblaadjes 5 minuten in koud water. Verwijder de blaadjes, en knijp overtollig water eruit. Leg ze in een kleine steelpan en zet deze op laag vuur. Laat de gelatine langzaam smelten onder af en toe roeren. Zodra het vloeistof is geworden, mag de pan van het vuur en meng je er 600 ml water door.

Giet het gelatinemengsel in de handschoen (gebruik een trechter, indien gewenst). Je kunt de handschoen ook in een groot glas of een pot hangen door het einde van de handschoen over de rand van het glas te wikkelen. Zorg ervoor dat de vloeistof volledig alle vingers heeft ingevuld. Bind nu de bovenkant goed dicht met een elastiekje (of stukje touw). Leg de hand op een bord of in een schaal bekleed met bakpapier en vries gedurende 1 tot 2 dagen in.

Voor de gembersiroop:

Meng alle ingrediënten voor de siroop in een kleine steelpan. Breng aan de kook, zet het vuur lager, en laat gedurende 15 minuten pruttelen. Haal van het vuur, giet door een zeef om de gemberstukjes en specerijen op te vangen, en laat daarna afkoelen.

Meng in een grote serveerschaal het sap en het bruiswater. Voeg de helft van de gembersiroop toe en roer goed. Proef even, en voeg meer siroop naar wens toe.

Voor de drank:

Neem de bevroren hand uit de vriezer en dompel even onder in warm water. Snijd de bovenkant van de handschoen eraf, en pel dan voorzichtig de handschoen van het ijs af. Dompel vervolgens de bevroren hand onder in de drank, en serveer het enge brouwsel!