Nederlandse Gezondheidsraad waarschuwt: “Werk zo weinig mogelijk ’s nachts”

Mensen die geregeld ‘ s nachts werken, kunnen op termijn last ondervinden van hun gezondheid. Dat concludeert de Nederlandse Gezondheidsraad op basis van een eigen onderzoek op vraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij onze noorderburen werken zo’n 1,3 miljoen mensen weleens ’s nachts. Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat nachtwerk een negatieve impact heeft op de gezondheidstoestand, maar de nieuwe studie onderstreept nogmaals de risico’s die eraan verbonden zijn.

Korte termijn

Volgens de Gezondheidsraad verstoort nachtwerk het dag- en nachtritme van ons lichaam, wat onze gezondheid kan schaden. De reden? Men is klaarwakker en actief wanneer het lichaam eigenlijk wil slapen en slaapt als het lichaam wakker wil zijn. Daarom hebben nachtwerkers tot twee keer meer last van slaapproblemen.

Lange termijn

Hoe meer nachtwerk, hoe groter het risico om op lange termijn diabetes type 2 of hart- en vaatziekten te ontwikkelen. In 2006 suggereerde de Gezondheidsraad nog dat er ook een link was tussen nachtwerk en andere ziekten zoals borstkanker, maar de nieuwe studie heeft leverde geen sluitend bewijs. “Die conclusie houdt geen stand meer”, staat er te lezen in het rapport.

De Gezondheidsraad raadt aan dat nachtwerk - waar mogelijk - wordt beperkt, zodat mensen steeds rekening kunnen houden met hun interne biologische klok.