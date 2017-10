Troubles in paradise? PSG-coach heeft opmerkelijke boodschap voor Franse arbiters, “ploegmaats hebben het helemaal gehad met Neymar”

Sportief loopt bijna alles zoals het moet bij Paris Saint-Germain, maar toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in Parijs. Zo zou Neymar zoveel privileges hebben dat zijn ploegmaats het helemaal gehad hebben met de Braziliaan. En die is dan ook nog eens het onderwerp van een opmerkelijke oproep van coach Unai Emery.

Neymar toonde zich afgelopen weekend niet van zijn mooiste kant. Hij kreeg in het slot van de Franse klassieker tegen Olympique Marseille een rode kaart. Zijn eerste geel kwam er nadat hij zelf met gestrekt veel te fors inging op een speler die al op de grond lag, de tweede kreeg hij omdat hij zich revancheerde nadat hij tot tweemaal toe flagrant onderuit werd geschoffeld.

Om in de toekomst zulke zaken te vermijden, heeft PSG-trainer Unai Emery een opmerkelijke boodschap verspreid richting de Franse scheidsrechters. “Neymar moet zich aanpassen aan de competitie, aan het team en aan de scheidsrechters. Hij is een intelligente jongen en weet zelf ook dat hij moet leren van zijn rode kaart. Andere spelers zijn agressief tegen hem, dus het is ook belangrijk dat de scheidsrechters ingrijpen en hem beschermen. Ik heb het er met hem over gehad, om niet te reageren op provocaties. Maar spelers zijn ook mensen. Ze reageren als er teveel agressie is”, aldus de Spanjaard.

Privileges op het veld voor Neymar? Daar lijkt het een klein beetje op. En laten zijn voordelen naast het veld nu net het onderwerp zijn van een artikel in Le Parisien. Volgens de Franse krant hebben Neymars ploegmaats bij PSG het helemaal gehad met diens voorkeursbehandeling. Op training zouden ze de Braziliaan niet te hard mogen aanpakken en tijdens de wedstrijd moeten ze het defensieve werk van Neymar opkuisen. Omdat die zichzelf niet al te erg mag vermoeien. Bovendien zou Neymar de enige zijn die zijn kledij mag kiezen, terwijl anderen verplicht zijn clubkleding te dragen.