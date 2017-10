Wat staat er in de laatste geheime documenten over de moord op JFK die morgen worden vrijgegeven?

Tenzij er de komende uren toch nog een blokkering komt door Amerikaans president Donald Trump, worden morgen, donderdag 26 oktober, duizenden documenten vrijgegeven over de moord op voormalig president John F. Kennedy, 54 jaar geleden.

John F. Kennedy werd vermoord op 22 november 1963 in Dallas. De dossiers van het onderzoek naar die moord omvatten meer dan 5 miljoen bladzijden. Zo’n 88 procent is al sinds het einde van de jaren ‘90 vrijgegeven door de Nationale Archieven van de VS. Nog eens 11 procent werd gedeeltelijk vrijgegeven. Te gevoelige informatie werd daaruit geschrapt.

Maar er blijft dus nog steeds één procent over van die documenten die nog steeds geheim zijn. Het is die ene procent die nu zou worden openbaar gemaakt. Dat is overeenkomstig met een wet die in 1992 werd goedgekeurd dat de documenten volledig zouden worden vrijgegeven op 26 oktober 2017, tenzij de president op dat moment beslist dat ze langer moeten worden achtergehouden. Huidig president Donald Trump gaf aan dat vermoedelijk niét te doen.

Laatste antwoorden?

De vraag is wat er in die ene procent zal staan. Velen hopen er antwoorden in te vinden die nog resteren na de moord op de president in ‘63. “Ik verwacht niet dat de overgebleven documenten alle vragen zullen beantwoorden”, zegt professor Larry Sabato, directeur van het Centrum van de Politiek aan de Universiteit van Virginia. “Maar ik hoop wel dat ze opheldering gaan geven over een aantal kritische details, zoals bijvoorbeeld: waren overheidsdiensten al dan niet op de hoogte van de geplande moord? Sinds de moord zijn daar veel vragen over gerezen. Wat wist de overheid, wat wist ze niet? Maar jammer genoeg weigerde de overheid, en onder andere ook de FBI en CIA, om de juiste, belangrijke informatie te voorzien. Wisten de geheime diensten bijvoorbeeld dat een man die eerder in de Sovjet-Unie verbleef, Lee Harvey Oswald (de man die JFK doodschoot, red.), werkte op de route waar de presidentiële karavaan zou passeren?”

Het raam van waaruit Lee Harvey Oswald op JFK schoot. Foto: AFP

Sabato hoopt dat de resterende dossiers een aantal lege gaten in het verhaal zullen opvullen “en dat het de bevolking zal helpen om te begrijpen wat er die 22e november nu exact gebeurd is.”

John Tunheim, rechter bij de rechtbank van Minnesota, hoopt ook dat het vrijgeven van de documenten zal aantonen dat de overheid inderdaad geen belangrijke zaken te verbergen heeft en dat ze altijd volledig transparant is geweest aangaande de moord op de toenmalige president. Volgens de man is het ook “perfect mogelijk dat er sinds de jaren ‘90 nog informatie werd gevonden die naar de Nationale Archieven werd gestuurd die een heel nieuw licht kunnen werpen op de moord.”

Alleszins zijn experts het er wel over eens dat in de documenten geen info zal staan die de nationale veiligheid in het gedrang zouden brengen.

Complottheorieën

Toenmalig president John F. Kennedy werd op 22 november 1963 in Dallas doodgeschoten. Lee Harvey Oswald werd voor de moord opgepakt. Twee dagen daarna werd ook hij doodgeschoten. Over de moord op Kennedy zijn altijd complottheorieën blijven bestaan. Zo denken sommigen dat de maffia, de CIA, de vicepresident of de Cubanen er voor iets tussen zitten. Anderen denken dat Lee Harvey Oswald niet alleen handelde. Nog anderen geloven dat Harvey Oswald zelfs helemáál niet de schutter was, maar dat de schuld in zijn schoenen werd geschoven.

De resterende documenten van het onderzoek maken mogelijk na meer dan 50 jaar een einde aan die complottheorieën.

Foto: AP