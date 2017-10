Ibrahimovic deelt foto op Twitter maar niemand heeft het over het goede nieuws van de Zweed

"Zlatan zal de komende weken nog niet speelklaar zijn, maar zal hij in 2017 voetballen? Ik denk van wel.” Die woorden klonken vorige week Manchester United-fans als muziek in de oren. Enkele dagen latere deelde de Zweed een kleedkamerfoto met Eric Bailly en David De Gea. Ibrahimovic werkt namelijk samen met zijn ploegmaats de opwarming af, alweer een stap in de richting van een volledig herstel van zijn knieblessure. Maar toch heeft zowat iedereen het net niet over Zlatan na het zien van zijn Twitter-foto.

"Nu kan hij niet weglopen", tweette de Zweed met de bewuste foto. Een verwijzing naar een frats van Bailly eerder dit jaar. De Franse verdediger pakte enkele maanden geleden uit met een karatetrap op een gevoelige plek en liep daarna hard weg van Ibrahimovic.

De meeste Twitteraars hadden echter al snel iets vreemd opgemerkt aan de foto. De pink van Bailly staat namelijk in een wel heel opvallende positie. Heeft Ibrahimovic daar wat mee te maken? Een mysterie in Manchester...