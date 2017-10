“Deliveroo-koeriers niet langer verzekerd”

Brussel - Het online-platform Deliveroo werkt niet langer samen met de coöperatie SMart, zo maakte die laatste woensdag bekend. Door die samenwerking waren de fietskoeriers in loondienst, genoten ze sociale bescherming en waren ze verzekerd. Dat valt nu weg. Deliveroo zelf nuanceert: “Dit nieuwe model is net aantrekkelijker voor onze koeriers”, zo klinkt het.

Volgens de gedelegeerd bestuurder van SMart, Sandrino Graceffa, zullen de fietskoeriers van Deliveroo niet langer een uurloon krijgen, maar een stukloon.

SMart werkte al sinds 2016 samen met Deliveroo om tegemoet te komen aan de onzekere situatie van de freelance-koeriers. Vaak gaat het om zelfstandigen of studenten die een centje willen bijverdienen. Dankzij de coöperatie waren ze in loondienst, genoten ze sociale bescherming en hadden ze een aansprakelijkheids- en arbeidsongevallenverzekering. SMart keek er ook op toe dat ze minstens het minimumloon ontvingen.

Door het stopzetten van de samenwerking, ontstaan er nu “mini-jobs”, aldus Graceffa. De beslissing werd bovendien genomen op een moment dat er gesprekken liepen met de vakbonden over een cao voor fietskoeriers. “Het is jammer dat de samenwerking zo brutaal is stopgezet”, aldus Graceffa.

“Meer flexibiliteit”

Deliveroo zelf nuanceert. “We implementeren nu een model dat meer flexibiliteit geeft aan onze koeriers”, klinkt het bij het bedrijf. En die flexibiliteit is belangrijk voor de koeriers, zo bleek uit een recente enquête. “Flexibiliteit is voor 95 procent van duizend koeriers in België een van de belangrijkste redenen om te werken voor Deliveroo, bleek onlangs uit een onafhankelijk onderzoek.”

“De koeriers zijn het hart van al onze activiteiten. We nemen altijd beslissingen in het belang van onze koeriers, en dit nieuwe model stelt hen in staat om hun werk rond hun leven te organiseren, en niet andersom.”

Dat model werd door Deliveroo al sinds juni getest, zowel in België als in het buitenland. “Als onderdeel van dit nieuwe model zullen onze koeriers een nieuw contract aangeboden krijgen, waarin ze voor elke bezorging 7,25 euro krijgen. Voor studenten is dat 5 euro. Onze koeriers zullen ook kunnen werken met andere platforms en zullen de vrijheid krijgen om te beslissen wanneer en hoe ze werken. De overgangsfase start vandaag en duurt tot eind januari 2018.”

Door verbeteringen in de routes, kunnen de koeriers gemiddeld 2,2 bestellingen per uur leveren. “Dit betekent dat ze volgens het nieuwe model tot 16 euro per uur kunnen verdienen, of 11 euro per uur voor jobstudenten. Tot voor kort was dat 9,31 euro per uur.

Intussen worden er infosessies georganiseerd voor de koeriers.