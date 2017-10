Theo Bongonda pikt treffer mee in doelpuntenfestival van Trabzonspor

Brussel - Trabzonspor heeft zich woensdagavond na een doelpuntenfestival op het veld van vierdeklasser Corum probleemloos geplaatst voor de zestiende finales van de Turkse bekercompetitie. Met Theo Bongonda aan de aftrap won Trabzonspor met 0-6.

Voor de pauze had Hugo Rodallega (8. en 18.) de bezoekers al een dubbele voorsprong bezorgd. Meteen na de thee scoorde Bongonda, die afgelopen zomer het Spaanse Celta Vigo wisselde voor Trabzonspor, de 0-3. Voor de kwieke flankaanvaller was het zijn eerste officiële doelpunt in Turkse loondienst. De rode kaart voor Rodallega in de 63e minuut verpestte het feestje van Trabzonspor niet. Ogenyi Onazi (74.) en invaller Dame N’Doye (79. en 82.) zorgden voor de zware 0-6 cijfers. Bongonda werd in de 66e minuut gewisseld.

Nathan Kabasele en tweedeklasser Gaziantepspor wisten zich niet te plaatsen voor de zestiende finales. Gaziantep verloor voor eigen publiek met 1-2 tegen Ankara Demirspor. Kabasele voetbalde 76 minuten mee tegen de vierdeklasser.

Voor Rubin Kazan eindigt het Russische bekerverhaal in de achtste finales. De club van Maxime Lestienne, die opnieuw vrede moest nemen met een invalbeurt, verloor met 1-2 van Samara. Lestienne speelde een halfuur mee bij Rubin Kazan.