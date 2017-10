Guillaume Gillet zet Olympiakos op weg naar vlotte bekerzege

Brussel - Olympiakos heeft woensdagavond in de groepsfase van de Griekse bekercompetitie een 0-3 overwinning geboekt op het veld van tweedeklasser Acharnaikos. Guillaume Gillet was de enige Belg aan de aftrap. De 22-voudige Rode Duivel opende voor Olympiakos de score.

Met een overhoekse halfvolley zette Gillet (9.) de Griekse recordkampioen op weg naar een vlotte zege. Nadat de middenvelder tijdens de rust aan de kant was gebleven, scoorden ook Andre Martins (48.) en invaller Emmanuel Emenike (90.). Met de Belgische Marokkaan Mehdi Carcela stond er nog een oude bekende op het veld. De ex-speler van Standard werd in de 78e minuut gewisseld. Silvio Proto, Björn Engels en Vadis Odjidja-Ofoe kregen rust bij Olympiakos, dat met 6 op 6 de stand aanvoert in groep 5.

Nog in de Griekse bekercompetitie verloor tweedeklasser Ergotelis met 2-4 tegen eersteklasser Xanthi. Hugo Cuypers, jeudgproduct van Standard, werd in de 75e minuut ingebracht bij Ergotelis. Met 0 punten uit twee bekerduels zijn Cuypers en co. puntenloos laatste in groep 6.

In de Cypriotische voetbalcompetitie zijn Anorthosis en Paphos in hun onderlinge duel op de negende speeldag niet tot scoren gekomen (0-0). Christian Brüls speelde 85 minuten mee bij nieuwkomer Paphos, dat met 15 punten op de derde plaats staat. Anorthosis (19) is tweede.