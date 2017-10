Anderlecht zkt. goal: Vanhaezebrouck verbreekt record Weiler ... maar niet eentje om trots op te zijn

Anderlecht zkt. doelpunt. Het is geen zoekertje in de koopjeskrant, wel een dringende wens van Hein Vanhaezebrouck. Paars-wit kon tegen Zulte Waregem namelijk niet scoren in de eerste helft. Daardoor wacht Anderlecht al 272 minuten op een doelpunt in alle competities. De langste doelpuntendroogte onder René Weiler was 251 minuten, in het begin van Play-off 1 vorig seizoen.