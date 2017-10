Leicester City stelt Claude Puel aan als coach

Claude Puel is de nieuwe trainer van Leicester City, zo maakten de “Foxes” woensdagavond bekend op hun website. De 56-jarige Fransman volgt Craig Shakespeare op, die na een reeks magere resultaten aan de deur werd gezet.

Puel was eerder al trainer van de Franse clubs AS Monaco (1999-2001), Rijsel (2002-2008), Lyon (2008-2011) en Nice (2012-2016). Vorig seizoen maakte hij bij Southampton kennis met het voetbal in de Premier League. Puel leidde “The Saints” naar de achtste plaats en de finale van de EFL Cup, maar werd in juni toch ontslagen. Sindsdien zat hij zonder club.

Bij Leicester City wordt Puel de derde coach in een jaar tijd. In februari werd kampioenenmaker Claudio Ranieri op de keien gezet. Shakespeare, die bij de Foxes al acht jaar als assistent aan de slag was, nam het roer tijdelijk over. Onder leiding van de interimcoach deed Leicester City het opvallend goed. Shakespeare bracht de kampioen van 2016 nog naar de twaalfde plaats en bereikte de kwartfinales van de Champions League. Hij werd in juni beloond met een contract voor drie seizoenen, maar na vier maanden was ook zijn verhaal uitgezongen. Vorige week kreeg Shakespeare na een magere 6 op 24 de bons.

Michael Appleton droeg afgelopen weekend (Leicester won met 1-2 bij Swansea) de trainersband, maar neemt nu opnieuw zijn functie als T2 op. Puel staat zondag in de thuismatch tegen het geplaagde Everton in de dug-out als hoofdcoach.