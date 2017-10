Bondscoach Roberto Martinez verklapt wat zijn moeilijkste opdracht bij de Rode Duivels wordt voor het WK in Rusland

De Rode Duivels waren het eerste Europese land dat zich wist te plaatsen voor het WK in Rusland, dus liet de website van de FIFA bondscoach Roberto Martinez aan het woord in een uitgebreid interview. Voor de Spanjaard is het zijn eerste job als coach van een landenteam, meteen met een succesvolle kwalificatiecampagne dus. Martinez ziet wel nog werkpunten, en ziet de afslanking van zijn kern als de moeilijkste opdracht voor het WK.

“We gaan afwachten tot de loting, en daarna kunnen we ons mentaal voorbereiden voor het WK. Maar de Belgische voetbalbond heeft heel veel WK-ervaring en heeft alle middelen om de ploeg perfect voor te bereiden voor zo’n groot toernooi. Voor mij is het dan wel de eerste keer, maar ik heb de voorbije grote toernooien altijd van dichtbij gevolgd. Ik heb verschillende landen al onder de loep genomen (Martinez was op het voorbije EK en WK analist op de Britse televisie, red.) om te zoeken hoe we hen het best kunnen bekampen met de Duivels.

Wat vindt Martinez zelf zijn grootste verwezenlijking tot nu toe bij de Duivels? “Ik heb ervoor gezorgd dat er competitie is voor de plaatsen in de kern. Elke soort speler kan in de kern komen, niemand is zeker van zijn plaats”, verwijst Martinez zonder hem bij naam te noemen onder meer naar Radja Nainggolan. “Dat is belangrijk in een ploeg, dat er strijd is voor de plaatsen. Maar ik wil een goeie balans hebben in mijn kern op het WK. Naast de spelers die sleutelposities bekleden in hun teams, wil ik ook jong bloed in het team. Dat hebben we nodig, spelers vol enthousiasme die durf tonen.”