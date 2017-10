Ruslan Malinovskyi trapte Racing Genk in de eerste helft knap op voorsprong tegen Club Brugge. De spelmaker trapte een vrije trap van aan de zijlijn over alles en iedereen binnen, goed voor de Genkse 1-0. Een knappe goal… of toch gewoon een positionele flater van Club Brugge-doelman Ethan Horvath op de hoge bal?