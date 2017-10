Club Brugge verloor op het veld van Racing Genk zijn tweede nederlaag van het seizoen. Blauw-zwart werd naar huis gestuurd met een 2-0 en dus nul punten. Al kon de wedstrijd er voor Club helemaal anders hebben uitgezien. Vroeg in de tweede helft liep Dennis zich goed vrij… maar hij gleed uit op een cruciaal moment. Had hij wel kunnen scoren zonder de glijpartij? We zullen het helaas nooit weten.