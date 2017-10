COMMENTAAR. Racing Genk heeft geen uitvluchten meer

RC Genk haalt in vier dagen zes op zes. Tegen Anderlecht en Club Brugge. Zondag in de hoofdstad was dat niet met sprankelend voetbal. Gisteren was het alvast in de eerste helft een pak beter. Met deze twee zeges op rij klimmen de Limburgers naar de achtste plaats, op één puntje van een stek in Play-off 1. De rust rond trainer Albert Stuivenberg zal terugkeren. Een trainer niet buitengooien en toch uit het dal klimmen. Zo kan het dus ook.