KV Mechelen versnelt zoektocht naar nieuwe trainer, bestuur droomt van Preud’homme: “We moeten proberen”

KV Mechelen zet vaart achter de zoektocht naar een nieuwe trainer. En het heeft een droom, die luistert naar de naam Michel Preud’homme.

Sinds dinsdagavond draagt KV Mechelen de rode lantaarn en zit de schrik voor degradatie er enigszins in. Wie o wie komt Malinwa redden? Interim-coach Tom Caluwé gaf al aan dat de nieuwe T1 er liever vandaag dan morgen staat en dus schakelt het bestuur een versnelling hoger.

Dat de fans hoog mikken en van clubicoon Michel Preud’homme dromen, hoeft niet te verbazen. Maar wat blijkt: het bestuur doet dat ook. “Als je een verlanglijstje maakt, kijk je naar wie beschikbaar is en kwaliteiten heeft. En dan kom je uit bij Preud’homme”, zegt sportief directeur Rik Vande Velde. “Als je hém niet op je lijstje zet, heb je een serieuze deuk in je hoofd gekregen. Vraag duizend mensen op KV – fans, spelers, bestuurders – of ze Preud’homme willen, en je hoort duizend keer ja.”

De vraag is: hoe realistisch is die piste? Preud’homme is het, ook financieel, gewend om bij topclubs te werken. En wie hem aanstelt, moet nog aan Club Brugge betalen. Bovendien: wil hij na het WK bondscoach worden, dan is het riskant om nog ergens aan de slag te gaan. Of laat hij zijn clubhart spreken? De man die eind jaren 80 als keeper mee voor de (Europese) successen zorgde, gaf al aan dat Malinwa de enige Belgische club is die hij nog wil coachen. “We zien wel”, aldus Vande Velde. “Het is niet omdat hij op onze lijst staat dat het realistisch is. Maar hij is vrij, we moeten op z’n minst proberen.”

Jankovic nog populair

Malinwa zoekt iemand met charisma, een cv, kennis van de clubfilosofie én het Belgisch voetbal. Een realistischer piste is Aleksandar Jankovic. De Serviër verliet de club vorig jaar voor Standard, maar is weer vrij en ligt nog altijd goed bij de spelers. Heel wat jongens, ook sterkhouders, zien een comeback zitten.