Berrier heeft lucratief akkoord met exotische club, maar laat KV Oostende hem gaan?

Het moest geheim blijven, maar Franck Berrier (33) heeft een lucratief principeakkoord voor 1 jaar met de Thaise club Ratchaburi. Meer nog: de Thaise nummer zeven wil de Fransman al vanaf december laten deelnemen aan hun voorbereiding. Grote vraag is of KV Oostende (lees Marc Coucke) wil meewerken aan die transfer nu het onderaan het klassement bengelt.

De jongste twee matchen bij KV Oostende moest Franck Berrier lichtgeblesseerd afhaken. We twijfelen niet aan de aard van zijn blessure, maar tegelijkertijd kregen we bevestiging dat er achter de schermen veel meer speelt.

Het Thaise voorstel van Ratchaburi is erg aanlokkelijk en volgens onze info heeft Berrier zelfs al een voorakkoord getekend bij die club. Familiaal leek zo’n exotische transfer hem in eerste instantie nochtans niets. Samen met zijn gezin heeft Berrier een mooi huis in Oostende, maar zijn vrouw ging toch al eens in Thailand kijken en was er aangenaam verrast door de leefomstandigheden. Hun kinderen kunnen er naar een internationale of zelfs Franse school gaan en het hypermoderne Hongkong is maar op één uurtje rijden.

Nu komt het er dus op aan om KVO te overtuigen om hem te laten gaan. Toen Berrier vorige zomer zijn contract aan zee met twee jaar verlengde tot 2019 en een compromis vond over zijn loon, kreeg hij de belofte dat Oostende hem weinig in de weg zou leggen als er een interessant buitenlands voorstel kwam.

Sleutelpion

Alleen beschouwt Marc Coucke Franck Berrier nog altijd als een sleutelpion en ook dit seizoen was de spelverdeler al goed voor 3 goals en ­4 assists in 10 matchen. Nu ze voorlaatste staat, heeft de kustploeg haar draaischijf zelfs nog meer nodig om uit het degradatiemoeras te raken.

Bovendien is er een emotionele band tussen Coucke en Berrier. De kleine generaal was de allereerste transfer van de zakenman toen die in 2014 de club overnam en hun relatie is altijd hecht gebleven.

Daarom rekent Berrier ook een beetje op de goodwill van de preses om quasi gratis te kunnen vertrekken. Al beseft hij dat Silvio Proto in juli hemel en aarde moest bewegen om weg te geraken naar Olympiakos, dat ook nog een aanzienlijke transfersom moest betalen. Berrier hoopt zeker dat het zover niet komt.

Vanaf december?

De interesse van Ratchaburi is trouwens niet nieuw. De club heeft met Robert Procureur een Belgische sportief directeur en Bertrand Crasson is er hoofd van de jeugdopleiding sinds hij overstapte van concurrent BEC Tero Sasana. De club zoekt al een tijdje naar een balvaste middenvelder die niet alleen scoort, maar ook assists geeft. De Thaise competitie start eind februari, maar volgens de lokale pers wil Ratchaburi al zijn nieuwkomers al aan boord hebben tijdens de voorbereiding in december.

De vraag hoe vaak Franck ­Berrier nog voor KV Oostende zal spelen, is dus zeker pertinent.