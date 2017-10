KV Kortrijk ging met 2-1 de boot in bij Waasland-Beveren na een ommekeer in de tweede helft. Voor de rust werd er niet gescoord aan de Freethiel, al deed Kristof D’Haene goed zijn best om een penalty uit te lokken net voor de rust. Dat lukte niet, hij werd terecht getrakteerd op een gele kaart na zijn bijzonder flauwe schwalbe.