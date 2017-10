Topdokter reageert op Spaans bezoek van Kompany: “Het gaat prima met Vince”

Vincent Kompany bezocht deze week de Spaanse dokter Ramon Cugat in Barcelona in de hoop een oplossing te vinden voor zijn aanslepende kuitblessure. De verdediger van Manchester City staat al bijna twee maanden aan de kant na de ­interland met België tegen ­Gibraltar. “Het gaat prima met hem”, laat Ramon Cugat weten.

LEES OOK: Na acht weken blessureleed trok Kompany maandag naar topdokter in Barcelona

“Maar meer medische ­details mag ik helaas niet vrijgeven. Daarvoor moet u zich tot City wenden”, klinkt het bij Cugat.

Bij Manchester City is men karig met commentaar over Kompany. Trainer Pep Guardiola prijst zich gelukkig dat de verdediging draait zonder hem en gaf vorige week een ontwijkend antwoord op de vraag wanneer Kompany weer fit is. “Ik weet het niet. Hij zal het ons laten weten.”