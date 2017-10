Baptiste Guillaume en Angers stoten door in Franse beker, Nantes verslikt zich in Tours

Brussel - Angers heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van de Coupe de la Ligue, de Franse Ligabeker. Met een scorende Baptiste Guillaume in het elftal won Angers met 3-2 van tweedeklasser Nancy. Nantes verslikte zich op het veld van Tours (3-1), de rode lantaarn in de Ligue 2.

Saliou Ciss (12.) en Guillaume (17.) zetten Angers al heel vroeg op rozen. In twee dolle minuten maakte Nancy de achterstand goed in de tweede helft. Patrick Eler (58.) en Malaly Dembélé (59.) stonden aan het kanon. Mateo Pavlovic (90.+3) maakte in de slotminuten het beslissende doelpunt.

Bij Nantes kwam Yassine El Ghanassy pas op het uur tussen de lijnen. Op dat moment was het kalf al verdronken. Miguel (5.), Mancini (6.) en Bouazza (19.) zetten alle supporters van Nantes het schaamrood op de wangen. Vanaf de penaltystip milderde Lima (35.) tot 3-1. Na de pauze pakte Walonga twee gele kaarten op 7 minuten, waardoor Nantes met tien verder moest. De hekkensluiter van de Franse tweede klasse hield echter makkelijk stand. Bij Tours staat met Mayron de Almeida ook een Belg op de loonlijst. De spits kwam niet in actie.