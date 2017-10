CLUBNIEUWS. Vanhaezebrouck scherp voor Harbaoui, Club-spelers reageren op verlies, Ciman keert terug naar Luik

Anderlecht boekte voor eigen publiek een deugddoende overwinning tegen Zulte Waregem. Hein Vanhaezebrouck deed de match kantelen met twee gouden wissels maar kon niet bepaald lachen met de emotionele reactie van Harbaoui na zijn goal. Club Brugge verloor van Genk maar niemand schoot met scherp op doelman Horvath. Bij Standard verwachten ze binnenkort dan weer even een oude bekende op Sclessin.

AA GENT. Supporters kiezen voor goal Louis Verstraete

Het doelpunt van Louis Verstraete op bezoek bij KV Oostende – dat uiteindelijk zekerheid verschafte over de eerste uitzege van de Buffalo’s dit seizoen – is door de fans van AA Gent uitverkozen doelpunt van de maand september. Het Gentse jeugdproduct haalde het met dertig procent van de stemmen. Een andere belofte, Yassine Abdelali, haalde dan weer de tweede plaats voor de fraaie vrijetrapgoal van Danijel Milicevic op bezoek bij ASV Geel.

ANDERLECHT. “Maak nu geen wereldvoetballer van Harbaoui”

Anderlecht zit dit seizoen aan 17 goals in 12 duels. Dat is weinig en spits Teo maakte er maar drie van. Invaller Hamdi Harbaoui toonde tegen Zulte Waregem wel hoe het moest.

Zulte Waregem-middenvelder Julien De Sart vloekte. “Het was moeilijker verdedigen op Harbaoui dan op Teo. Jammer dat hij inviel.” De Tunesiër gooide meteen na zijn goal zijn shirt op de grond. “Dat was naar niemand speciaal gericht”, grijnsde hij. “Een spits die weinig speelt, is altijd gefrustreerd. Jullie kennen mijn karakter en dus moet ik soms mijn frustraties kwijt.”

Vanhaezebrouck wist het wel te plaatsen. “Ach, dat shirtje... Ik had zondag mijn trui ook kunnen uittrekken toen Harbaoui een grote kans miste tegen Genk, maar mijn lijf is daar niet meer voor gemaakt. Hamdi viel nu gretig in, maar maak er nu niet meteen een wereldvoetballer van. Hij heeft zijn kwaliteiten, maar ook zijn werkpunten. Hij moet dat elke week bevestigen.”

De coach schoot dus niet meteen op de falende Teodor­czyk. “Teo was ongelukkig in deze match, maar hij doet dat niet bewust en gaat dan forceren. Of hij naar de bank verhuist tegen Eupen in aanloop naar zijn potentiële schorsing? We zien wel. Soms moet ik ook scorende invallers achter de hand houden, hé. Harbaoui en Gerkens waren een meerwaarde en eigenlijk zouden wisselspelers dat altijd moeten zijn. Ik was wel ook blij dat de voorzetten toen goed arriveerden, want Gerkens maakte een typische Gerkens-goal. Hij zette er net zijn hoofd tegen toen iedereen verwachtte dat het niet meer zou lukken. Hopelijk kan ik dat op elan voortgaan met mijn wissels.”

Matz Sels kreeg in het rotatiesysteem toch weer de voorkeur op Franck Boeckx en pakte een penalty. De fans riepen hem in de spionkop en de vraag is of hij nu definitief eerste keeper wordt. “Altijd die vraag”, aldus Vanhaezebrouck. “Waarom zou rotatie niet kunnen? Sels voelde zich vandaag zo slecht door al dat gewissel dat hij toch maar die strafschop heeft gestopt. Wie zaterdag tegen Eupen speelt? Ik kan er niet veel over zeggen. Voor elke match volg ik mijn gevoel.”

ANTWERP. Geen Arslanagic tegen ex-club Standard

Antwerp-verdediger Arslanagic speelt straks zeker niet tegen de club die hem naar de C-kern had verbannen. Hij heeft nog te veel hinder van zijn blessure en revalideert. Bölöni: “Hij is zelfs nog niet voor tachtig procent fit, nee, zelfs veel minder.” De Antwerpkern werkte gisteravond om 17 uur in het Bosuilstadion de laatste training af. Opmerkelijk: die vond niet echt achter gesloten deuren plaats. Niet onlogisch, want de Bosuil is nog steeds een bouwwerf, dus pottenkijkers konden een glimp opvangen.

Foto: Photo News

CLUB BRUGGE. Spelers én coach ontzien Horvath

Club Brugge kan nog verliezen. Blauw-zwart ging op het veld van Racing Genk met 2-0 onderuit. Een verdiende zege voor de Limburgers, die op voorsprong kwamen na een knappe vrije trap van Malinovskiy. Of was het een flater van Club-doelman Horvath? De spelers en trainer Leko zochten de fout vooral niet bij de Amerikaan.

“Te traag, te sloom, te weinig strijd.” Na de match waren de Club-spelers niet mals over wat er in de eerste helft op de mat werd gelegd. “Je kan verliezen op Genk, maar wat we in de eerste helft hebben laten zien, was niet zo best”, aldus kapitein Vormer. “De coach was tijdens de rust echt kwaad.”

“Na de rust domineren we, maar voor de rust was het niet goed. En dan waait er plots zo’n bal binnen”, aldus Vanaken. Waaien, want niemand wou achteraf naar doelman Horvath wijzen. De Amerikaan zag er nochtans niet goed uit bij de 1-0. “Voor mij was het een gelukstreffer”, aldus Vormer. “Of de doelman in de fout ging? Dat weet ik niet, ik ben geen keeper.”

Mechele was wel duidelijk: hij vond niet dat Horvath een fout maakte. “Ze hadden geluk met dat doelpunt. Een fout van Horvath vond ik het niet echt.”

“We hebben drie goede doelmannen, maar ik ben geen trainer die nu in de volgende match zijn keeper gaat wisselen”, stelde Leko na de match. “Ik geloof niet in iemand afmaken, wel in eerlijk zeggen wanneer het goed en slecht was. Tegen Antwerp was Ethan top, maar nu ging hij in de fout. Was het ongeluk of gewoon dom? Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Feit is dat hij een jonge doelman is die nu eenmaal af en toe foutjes maakt. En dat is een thema, ja. Zeker omdat we deze fout cash betaald ­hebben. Ik zag na de rust toch vier, vijf goede kansen waaruit we moesten scoren. Het lag niet alleen aan Horvath.“

Geen Emmanuel Dennis (19) in de basis bij Club Brugge gisteren. De Brugse revelatie kreeg rust voorgeschreven na de fysiek zeer zware wedstrijd tegen Antwerp afgelopen zondag. “Hij is iemand die aardig wat kwaliteit verliest als hij niet helemaal topfit is”, aldus trainer Ivan Leko. “Vandaar dat hij op de bank begon.” Na één dramatische Brugse helft vond Leko dat zijn goudhaantje genoeg gerust had en werd Dennis het veld op gestuurd. Die dartelde en fladderde in het rond. Van een gebrek aan fitheid viel weinig te merken.

Foto: JEFFREY GAENS

GENK. Spierscheur kan Berge lang aan de kant houden

Sander Berge moest al na een kwartier de strijd staken tegen Club Brugge. De Noorse international bleef na een duel met Anthony Limbombe languit op de grasmat liggen en greep meteen naar de hamstrings. Verder onderzoek moet nog uitsluitsel brengen, maar gisteren werd gevreesd voor een spierscheur die Berge voor langere tijd aan de zijlijn kan houden. “Ik vrees dat het ernstig is”, zei ook coach Stuivenberg, die heel tevreden was met de manier waarop Bryan Heynen in moeilijke omstandig­heden Berge verving.

KV MECHELEN. Vitas drie maanden out

Uros Vitas is langer uit dan verwacht. De verdediger staat na zijn knieoperatie drie maanden aan de kant. Dramatisch nieuws voor de al geteisterde defensie van KV Mechelen. Claes is ook nog out met een achillespeesblessure. Jubitana wordt op 2 november geopereerd aan de knie. Paulussen traint wel opnieuw met de groep. Gisteren opende de GO-FIT-fitness in het stadion van KV. De basisspelers van tegen Lokeren konden er alvast op de fiets, met uitzicht op het veld. De rest van de groep trainde met interimcoaches Caluwé en Swinnen op het veld.

KV OOSTENDE. Coucke zaterdag weer tussen de fans

Voorzitter Marc Coucke had de eerste thuiszege van KV Oostende tegen Charleroi vanuit de C-tribune gevolgd. “Ik zat daar om me af te reageren, maar ik heb me ongelooflijk goed geamuseerd”, zegt Marc Coucke, die ontkent bijgelovig te zijn. “Maar ik zal in Lokeren toch opnieuw bij de supporters staan. Wel heb ik de supporters gevraagd om zich massaal te mobiliseren voor die trip van zaterdag. Daar moeten we deze overwinning bevestigen. Anders was het voor niets. We willen zes op zes”, zegt Coucke.”

LOKEREN. Beloften verliezen en zakken naar plaats vijf

De beloften van Lokeren deden maandagavond een slechte zaak in het klassement. De youngsters verloren het duel op het veld van Sporting Charleroi: 2-0. Lokeren domineerde de wedstrijd wel, maar kon het overwicht niet omzetten in doelpunten. Na rust kreeg Lokeren dan ook het deksel op de neus. Door deze nederlaag zakken de Oost-Vlamingen naar de vijfde plaats in het klassement op zes punten van Standard.

Foto: Isosport

STANDARD. Ciman keert (even) terug

Montréal Impact en Standard zijn het nu helemaal eens over het tijdelijk meetrainen van Lauren Ciman bij zijn ex-club. Ciman zal van 15 november tot en met 15 december in Luik zijn conditie onderhouden. De competitie in de VS zit er dan op en zodoende kan Ciman met het oog op de Rode Duivels volledig fit blijven.

STVV. Weer met Kotysch aan de aftrap

Sascha Kotysch heeft zijn schorsing uitgezeten en staat vanavond weer aan de aftrap. Jorge Teixeira trainde de voorbije dagen minder intensief en staat intussen al op vier gele kaarten. Wordt hij gespaard voor Brugge en speelt Dimitris Goutas? Vraag is ook of Jonathan Legear ditmaal wel aan de aftrap komt. In dat geval zou Samuel Asamoah (of Charis Charisis) naar de bank kunnen verdwijnen. De Oekraïner Roman Bezus is nog net niet fit genoeg.

ZULTE WAREGEM. “Geraken maar niet uit die negatieve spiraal”

Zulte Waregem blijft achter met 0 op 12 na de 2-0-nederlaag in Anderlecht, al vertrok coach Francky Dury toch met een positief gevoel uit het Astridpark. “Ik kan niet ontevreden zijn. We deden het 75 minuten goed. De strafschop was een kantelmoment, maar dat zijn dingen die gebeuren.”

Onur Kaya miste de penalty. “Of ik me schuldig voel? Ik nam gewoon mijn verantwoordelijkheid. Het is wel balen dat dit nu voorvalt. Het gaat niet om vertrouwen, Sels koos net als ik een hoek. Met wat meer geluk pak ik misschien toch nog de rebound. Het stond nog 0-0 en we konden op voorsprong komen. We geraken maar niet uit die negatieve spiraal, maar los daarvan moeten we het positivisme meepakken naar de volgende thuismatch tegen KV Mechelen.”