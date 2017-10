Ontslag nummer 7? Anastasiou leidt nog steeds de training bij KV Kortrijk, Brys blijft Beerschot trouw

Game over voor Yannis Anastasiou? De Griekse coach zit in nauwe schoentjes na een nieuwe nederlaag en een povere 4 op 27, waardoor het zevende trainersontslag in de Jupiler Pro League wel eens snel een feit zou kunnen zijn. De spelers blijven wel achter hem staan en vanochtend leidde de Griek gewoon de training in Kortrijk, maar de kans is groot dat het bestuur vandaag toch al ingrijpt en een nieuwe trainer aanstelt. Onder meer Georges Leekens wordt nadrukkelijk genoemd. Eén ding is zeker: Marc Brys komt al zeker niet.

KV Kortrijk was opnieuw in hetzelfde bedje ziek. Het kwam op voorsprong, maar gaf het veel te makkelijk weg. Dat vond ook coach Anastasiou, die door het nieuwe puntenverlies in wel erg nauwe schoentjes komt. “We speelden tegen de meest aanvallende ploeg van België en ons plan werkte 70 minuten heel goed”, aldus de Griek, die een gelaten indruk naliet.

“Schieten op de trainer is gemakkelijk”, sprak doelman Kaminski. Die kreeg bijval van middenveld Azouni: “Dit is niet de schuld van de trainer. Hij kan niet zelf het veld oplopen om de goals te maken, hé.”

En hoewel de spelers nog steeds achter hun trainer staan, is de kans groot dat het bestuur vandaag al ingrijpt en een nieuwe coach aanstelt. En dan komt Georges Leekens nadrukkelijk in beeld, aangezien de assistenten van Anastasiou – die hij zelf meenam naar Kortrijk – niet zullen overnemen.

Brys: “Mijn werk op het Kiel is nog niet af”

Het gonst dan ook van de geruchten over mogelijke opvolgers, onder meer Georges Leekens wordt nadrukkelijk genoemd. Marc Brys wordt het al zeker niet: die heeft al laten weten gecharmeerd te zijn door de interesse maar stelde formeel dat zijn werk bij Beerschot nog niet af is en dat hij dus blijft op Het Kiel.

Het was KFCO Beerschot-Wilrijk zelf dat bekend maakte dat twee clubs uit 1A, waaronder KV Kortrijk, deze week bij Marc Brys kwamen aankloppen. Maar die bedankte dus vriendelijk.

“Mijn werk bij de club van mijn hart is nog niet àf. We zitten in het midden van een mooi project en dat wil ik samen met mijn technische staf liefst tot een mooi einde brengen”, aldus Brys, die gisterenavond daarover samen zat met voorzitter Eric Roef.

“Wij appreciëren het ten zeerste dat Marc ons onmiddellijk op de hoogte bracht van de interesse van die eersteklassers en zijn uiteraard in de wolken dat hij bij KFCO Beerschot Wilrijk blijft”, aldus Roef.