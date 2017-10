Hij was woensdag alweer niet te stoppen bij Napoli. Dries Mertens scoorde twee heerlijke doelpunten voor zijn club en behoedde de leider in de Serie A zo van een zure nederlaag in Genoa. Het werd uiteindelijk 2-3, nadat een derde goal van onze landgenoot uiteindelijk veranderd werd in een owngoal. In de Italiaanse pers ging het dus weer uitvoerig over die topspits van Napoli.

"Mertens is wereldklasse als spits". Dixit Napoli-coach Maurizio Sarri na de gewonnen wedstrijd in La Repubblica. Het schetst het beeld dat men in Italië heeft van Mertens, die eerder al verschillende keren vergeleken werd met Diego Maradona. "Iedereen dacht dat hij een flankspeler was, die het verschil kon maken vanaf de bank. Wel, hij is een spits", aldus Sarri.

Corriere dello Sport pakte dan ook uit met de kop: "Marsman Mertens". De krant verwees ook naar de "magie van de Belg" en schreef zelfs een commentaarstuk op de voorpagina: "Een gedicht over de goal van Mertens".

De Gazzetta dello Sport had als Milanese krant uiteraard veel aandacht voor de zege van Milan maar zette ook Mertens op zijn roze voorpagina. "Magische Mertens", was hun bewoording voor de prestatie van onze landgenoot.

Het Turijnse Tuttosport zag ook een "buitengewone Mertens", die Sarri en Napoli naar een 22e wedstrijd op rij zonder verlies leidde met twee prachtige doelpunten.

Tuttosport - Il #Napoli torna primo sbancando Marassi e ritrovando uno straordinario #Mertens. Per Sarri 22° partita di fila senza perdere pic.twitter.com/lusHX2ZZZK — Giovanni Capuano (@capuanogio) 26 oktober 2017

Ook Twitter ging helemaal los na de match van Mertens:

Elsewhere tonight, Dries Mertens bolstering his case he is Belgium’s ???? best player over Hazard and De Bruyne, touch and finish on point https://t.co/bHDtNEJh2H — Jack Rathborn (@JackRathborn) 26 oktober 2017

Dries Mertens illustrating what Bergkamp meant when he said "The basics for me is the first touch. With that you can create your own time" pic.twitter.com/np7UExvQfW — Mohamed Moallim (@iammoallim) 25 oktober 2017

?? Dries Mertens in Serie A...



?? Last season - 35 games, 28 goals.

?? This season - 9 games, 9 goals.



?? Absolute genius. pic.twitter.com/duHZh7cKVv — Sky Bet (@SkyBet) 25 oktober 2017

Dries Mertens vs. Genoa



Scored two sublime goals and forced an OG in a 3-2 victory. The best false 9 since Messi?pic.twitter.com/noEfNIfXE4 — EiF (@EiF_Highlights) 26 oktober 2017

Dries Mertens with another hat-trick for Napoli. Incredible team to watch and a sensational player. Such a pleasure to watch elite football. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) 25 oktober 2017

Paulo Dybala and Dries Mertens proving that Serie A is, and always has been, the best league for free-kicks. — Gaby McKay (@GabyMcKay) 25 oktober 2017