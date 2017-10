Jong geleerd, oud gedaan: Ronaldo leert zijn kinderen hoe je nummer 1 van de wereld wordt

Cristiano Ronaldo werd maandag op The Best FIFA Football Awards in Londen net als vorig jaar tot de beste voetballer ter wereld verkozen. De 32-jarige spits van Real Madrid is echter niet van plan om op zijn lauweren te gaan rusten. Op Twitter zette hij een opvallende foto van in zijn krachthonk, terwijl hij zijn (nu al indrukwekkende) beenspieren traint met als toeschouwers zijn twee zonen Cristiano Jr en Mateo: “Ik leer mijn twee kinderen dat je enkel met talent, hard werk én toewijding de nummer 1 kan worden.”

Ronaldo won het afgelopen seizoen met Real Madrid onder meer de Champions League en de Spaanse landstitel. In zijn loopbaan won hij de Champions League inmiddels al vier keer. Het is de vijfde keer, na 2008, 2013, 2014 en 2016, dat hij tot beste voetballer van de wereld verkozen wordt en daarmee evenaart hij eeuwige rivaal Messi. De Gouden Bal kreeg Ronaldo in 2008 en 2016. Hij werd Europees voetballer van het jaar in 2014, 2016 en 2017.

Ronaldo heeft drie kinderen: Cristiano Jr en de tweeling Mateo en Eva en er is nog een vierde spruit op komst met zijn vriendin Georgina Rodriguez.