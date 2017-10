Jonge Duivels beginnen met zege tegen Malta aan EK-kwalificatiecampagne

De Belgische nationale voetbalploeg voor jongens onder de zeventien jaar heeft donderdag zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK in Engeland (4-20 mei 2018) gewonnen. De Belgen klopten Malta met 1-3.

PSV-speler Yorbe Vertessen (22.) bracht de jonge Rode Duivels halfweg de eerste helft op voorsprong. Via twee doelpunten van Gabriel Lemoine (32. en 45.) van Club Brugge diepte België de kloof uit. Satariano (69.) zette twintig minuten voor tijd de 1-3 eindstand op het bord.

België neemt het in zijn kwalificatiepoule, waarvan alle wedstrijden in Malta gespeeld worden, nog op tegen Noord-Ierland (29/10) en Zwitserland (01/11). De top twee van de groep stoot, net als de vier beste derdes (op dertien groepen), door naar een eliteronde. Die staat in de vroege lente van volgend jaar op de agenda en is de laatste voorronde voor het eigenlijke EK.