Coach Crystal Palace heeft behoorlijk slecht nieuws over de comeback van Christian Benteke

Een comeback van Christian Benteke op de velden van de Premier League is nog niet voor meteen. Volgens Roy Hodgson, zijn coach bij Crystal Palace, is de aanvaller nog zowat een maand buiten strijd.

Benteke blesseerde zich op 23 september tijdens de competitiematch op het veld van Manchester City (5-0) aan de ligamenten van de knie. Sindsdien speelde de Rode Duivel geen wedstrijd meer.

In eerste instantie werd zijn onbeschikbaarheid op zes weken geschat, maar volgens Roy Hodgson zal hij zijn diepe spits langer moeten missen. “Benteke is waarschijnlijk nog vier tot vijf weken out”, stelde de coach donderdag tijdens een persbabbel. Indien Benteke eind november weer fit is, zal hij dus ruim twee maanden aan de kant hebben gestaan. De oefeninterlands tegen Mexico (10 november in Brussel) en Japan (14 november in Brugge) komen sowieso te vroeg.

Roy Hodgson is coach van Crystal Palace sinds 12 september. Hij verving er de ontslagen Frank de Boer maar veel resultaat leverde die wissel nog niet op. Ook onder de voormalige Engelse bondscoach blijven The Eagles, ondanks een stuntzege anderhalve week geleden tegen Chelsea (2-1), helemaal onderin hangen met 3 op 27. Woensdag volgde een nieuwe teleurstelling in de Ligabeker. Palace verloor in de achtste finales met 4-1 op het veld van tweedeklasser Bristol City.