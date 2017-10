Griekse en Kroatische fans missen uitmatch in play-offduel voor WK

De Griekse en Kroatische supporters gaan niet mee op verplaatsing met hun nationale ploeg in het play-offduel tussen hun landen, met als inzet een ticket voor het WK 2018 in Rusland. Dat hebben de voetbalbonden van Griekenland en Kroatië donderdag bekendgemaakt.

Beide ontmoetingen, de heenmatch op 9 november in Zagreb en de terugwedstrijd op 12 november in Piraeus, gelden als risicowedstrijden. Zowel de Grieken als de Kroaten hebben harde supporterskernen, die soms gewelddadige bedoelingen hebben. Bovendien onderhouden de Griekse supporters goede relaties met de Servische fans, die op gespannen voet met de Kroaten staan.

Bijgevolg hebben de federaties gezamenlijk beslist “geen tickets te verkopen aan de supporters van de tegenstander”, aldus een persbericht van de Kroatische voetbalbond (HNS). Die beslissing werd donderdag in aanwezigheid van de politiediensten op een bijeenkomst in Athene genomen, verduidelijkt de Griekse federatie (HFF).

Griekenland is de nummer twee uit de kwalificatiepoule van de Rode Duivels. Ivan Perisic en co. moesten in hun groep IJsland laten voorgaan.