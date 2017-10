Gaan de ogen open bij Antonio Conte? “Michy Batshuayi is klaar om te starten”

Chelsea maakte woensdag geen fout in de League Cup. Everton werd met een nochtans jonge ploeg met 4-2 opzij gezet. Charly Musonda Junior greep zijn kans met een assist terwijl Michy Batshuayi vroegtijdig naar de kant gehaald werd door Antonio Conte. Al was dat blijkbaar niet omdat de Belg een teleurstellende match speelde.

Batshuayi maakte dit seizoen vooral sier als invaller bij de Blues. Onze landgenoot deed al zeven keer de netten trillen in elf wedstrijden, al lukte dat tegen Everton (als basisspeler dus) niet. Toch was zijn Italiaanse coach na afloop behoorlijk tevreden over Batshuayi.

“Hij was al klaar om in te vallen en meteen een impact te hebben”, zei Conte na afloop van de League Cup-wedstrijd. “Ik denk dat hij nu klaar is om te starten. Als ik beslis om met twee spitsen te spelen, wat ik soms doe, wie weet. Ik weet gewoon dat ik op hem kan rekenen. Vorig seizoen was het heel moeilijk voor hem maar dat was het ook voor mij. Ik denk dat Michy enorm verbeterd is. Hij werkt zeer hard en begrijpt steeds meer mijn voetbal. Hij weet wat ik van hem verlang.”