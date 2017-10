Rangers en coach Pedro Caixinha gaan uit elkaar

De Schotse topclub Rangers heeft donderdag laten weten de samenwerking met coach Pedro Caixinha te beëindigen. Caixinha werd in maart aangesteld als hoofdtrainer van de Gers. De club uit Glasgow gaat “onmiddellijk op zoek naar een nieuwe manager”, klinkt het op de website. Voorlopig neemt jeugdcoach Graeme Murty de taken van Caixinha over.

De 46-jarige Caixinha volgde in maart de ontslagen Engelsman Mark Warburton op als Rangers-coach. Voordien was de Portugees al hoofdcoach in eigen land bij Unaio Leiria (2010-2011) en Nacional (2011-2012), in Mexico bij Santos Laguna (2013-2015) en in Qatar bij Al-Gharafa (2015-2017).

Caixinha leidde de Rangers vorig seizoen naar de derde plaats en bijhorend Europees voetbal. Het Europees verhaal liep echter af op een gigantische sisser. De Schotse topclub ging er in de eerste kwalificatieronde meteen uit tegen het Luxemburgse Progres Niederkorn. In de Schotse Premiership staat het team momenteel op een vierde plaats, op acht punten van leider Celtic.