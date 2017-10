Bad Boy Balotelli praat voor het eerst met Franse pers: “Ik doe geen gekke dingen meer”

Mario Balotelli heeft gesproken. Dat op zich is al groot nieuws want het is pas het eerste interview dat het Italiaans enfant terrible aan de Franse pers heeft gegeven, meer dan een jaar na zijn verhuis naar Nice.

Balotelli heeft het naar zijn zin in Nice, in die mate dat hij een gesprek met Nice Matin wel zag zitten. De 27-jarige spits is naar eigen zeggen zijn wilde haren kwijt. “Ik ben thuis met de kinderen. Soms ga ik wat eten halen. Ben ik drie dagen vrij, dan bezoek ik mijn familie in Brescia. Ik doe geen gekke dingen meer. Dat ik altijd uitging of uitga, klopt niet. Hoogstens één of twee keer per maand, vaker ging ik niet op stap.”

De Italiaan heeft een verleden in Engeland. Zowel bij Manchester City als Liverpool wilde het niet lukken en daar zat de Britse pers voor veel tussen. “Ik werd als het ware bespioneerd”, klonk het. “Het was moeilijk om daar mee om te gaan. Ik kan leven met kritiek op mijn voetbalspel. Maar kritiek op mijn persoon of mijn manier van leven, stoorde me wel. Ik heb er uiteindelijk mee leren leven. Wie daar niet tegen kan, moet een andere sport zoeken.”

Smaakmaker Nice

Balotelli is bij Nice opnieuw uitgegroeid tot een smaakmaker die mee het verschil maakt. Met dank aan de club en de stad, bekent hij. “Ik heb hier gevonden wat ik nodig had: de juiste omgeving. Ik kende de stad niet. Maar ik voelde dat de club mij echt wilde en dat is voor mij een vereiste om te kunnen presteren. Nice is een goede keuze gebleken, zowel op menselijk als sportief vlak.”

Nice is één van de tegenstanders van Zulte Waregem in de poulefase van de Europa League waarin het na drie speeldagen zes punten telt. In de Franse Ligue 1 loopt het momenteel iets minder vlot en staat het team na tien speeldagen slechts veertiende. Vorig jaar sloot het de competitie af op een onverhoopte derde plaats.