Videoref doet volgend seizoen zijn intrede in Spaanse hoogste klasse

De Video Assistant Referee (VAR) zal vanaf volgend zijn seizoen zijn opwachting maken in de Spaanse Primera Division. Dat heeft Juan Luis Larrea, voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF, donderdag bekendgemaakt. Het systeem zal dit seizoen nog in meer dan zeventig wedstrijden uitgetest worden.

De Primera Division volgt zo het voorbeeld van onder meer de Duitse Bundesliga en de Italiaanse Serie A, waar sinds begin dit seizoen de VAR actief is. Ook in de Belgische Jupiler Pro League staat de videoref de scheidsrechter deze jaargang in sommige matchen bij.

De videoassistent brengt de scheidsrechter op de hoogte van belangrijke en duidelijke missers. Een tussenkomst kan alleen in vier gevallen: een doelpunt, een penalty, een rode kaart of een bestraffing van een verkeerde speler.