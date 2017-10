White Star Brussel stevent na verplichte ontbinding af op schrapping, amper één jaar na titel in Proximus League

In april 2013 was het einde al eens nabij, maar toen werd WS Brussel gered door de omstreden John Bico. Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Brussel - Het einde is nabij voor het financieel geplaagde White Star Brussel. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft beslist dat de club uit de tweede amateurklasse ontbonden moet worden. Het stamnummer van White Star wordt voorlopig nog niet geschrapt, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

White Star was er niet in geslaagd de afspraken van het schuldbemiddelingstraject na te leven. De club beloofde tegen uiterlijk 26 september van dit jaar de helft van zijn schulden ten aanzien van drie organisaties af te lossen, maar slaagde daar niet in. De gedwongen ontbinding van White Star is het gevolg.

White Star speelde dit seizoen nog geen enkele match in tweede amateur. Nadat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek Bico en co. de toegang tot het Edmond Machtensstadion had ontzegd, moest WSB forfait geven voor de eerste twee competitieduels. Heel veel spelers hadden toen al eieren voor hun geld gekozen. White Star moest ook nog enkele lonen uitbetalen, maar haalde het ultimatum van de KBVB niet. Daarop besliste de bond om de geplaagde club te schorsen van alle sportactiviteiten. Tot vandaag is die schorsing niet opgeheven.

Zelfs al slaagt White Star er nog in de schulden in te lossen, dit seizoen komt de club niet meer in actie. De degradatie naar de derde amateurreeksen is zo onafwendbaar. In juni 2018 beslist de KBVB op zijn jaarlijke Algemene Vergadering of het stamnummer 5750 nog blijft bestaan. Gezien de recente beslissing van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg lijkt dat uiterst onwaarschijnlijk.

In vier jaar tijd doorzwom White Star vele diepe waters. In april 2013 was het einde al eens nabij, maar toen werden de Brusselaars gered door de omstreden John Bico. De voormalige makelaar van Rode Duivels Eden en Thorgan Hazard loodste de club in 2016 naar de titel in de Proximus League (1B). Licentieproblemen veroordeelden de Brusselaars in 2016 tot een verblijf in de amateurklassen in plaats van de promotie naar de Jupiler Pro League. Sindsdien gaat het van kwaad naar erger bij White Star.